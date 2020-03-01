Сегодня Прощеное воскресенье: как нужно просить прощение

Новости Украины:В этот день каждый человек может попросить прощения за все прегрешения и проступки, совершенные им сознательно или невольно за прошедший год.

Прощеное воскресенье является очень важным днем для каждого православного христианина. Именно в это время люди получают уникальную возможность распрощаться со всеми обидами, наладить отношения с близкими и оставить в прошлом все конфликты, какими серьезными бы они ни были.

Принято считать, что изначальную традицию приносить покаяние перед всеми окружающими основали еще Древние греки в античные времена. Их жрецы любили испытывать свой дух и тело на прочность, уединяясь в суровой пустыне или высоких горах на определенное время. Столь суровые истязания далеко не каждый мог выдержать и часто ушедший в отшельничество, попросту уже не возвращался.

Зная о возможных опасностях, священнослужители перед отправлением в дорогу просили прощение у всех окружающих, чем очищали свою душу от греховных тягостей. После такого ритуала им было намного проще покидать своих родных и знакомых, ведь они знали, что никто не таит в своей душе на них обиды.

Согласно заповедям Святого Писания, все мятежные души, очистившись от пороков, после смерти будут избавлены от скверны плотских недугов и отправятся прямиком на небеса.

Это торжество, когда все верующие люди обязаны вести себя достойно, прощать близким людям их прегрешения и не обращать внимания на козни недоброжелателей. Кроме того, в такой период принято поминать ушедших из жизни родственников, посещать кладбища и совершать молитвы за упокоение их душ.

Последний день Масленицы – это время искренности, мира и добра. В этот день категорически запрещено устраивать конфликты, злиться на окружающих, повышать голос на ближнего, обижать и обижаться.

Все намерения людей обязаны быть только хорошими, а поступки - полными доброты и человеколюбия.

Необходимо быть готовым простить любого человека, который искренне покается перед вами и это является главным условием данного торжества. Иногда отпустить обиду будет невероятно тяжело, но только пересилив себя, и сделав этот благородный поступок, можно пологостью освободиться от душевных тревог.

Прощеное воскресенье уже сотни лет многим людям помогает унять душевные страдания и забыть даже самые страшные обиды. Многие и сейчас следуют этой незабвенной традиции, искренне каясь перед своими близкими людьми. Но в последние годы, все чаще теряется духовность обычая, превращая его в популярную формальность, что совершенно не соответствует исконному смыслу светлого праздника.