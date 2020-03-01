С Прощеным воскресеньем! Поздравительные стихи, картинки

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2 Попрошу у всех прощенья, Кого обидеть я могла! Простите в это воскресенье Все те, кому не помогла, Кого случайно оскорбила, Кому когда-то солгала, О ком нечаянно забыла, К кому на встречу не пришла. Я попрошу у всех прощенья За все, в чем есть вина моя, И вас в святое воскресенье Пусть Бог простит, прощу и я.

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4 Прощенье нелегко просить, Но все ж, прошу меня простить, За слезы, грубость и печаль, За сказанное невзначай, За то, что сделано не так, Серьезный грех или пустяк... Прошу, обиды не таить, Прошу, меня за все простить. К чему друг друга осуждать, Ведь Бог учил нас всех прощать!

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6 Простим друг другу все обиды, Оставим в прошлом их, друзья! Забудьте ссоры, огорчения Да злые, горькие слова. Родных попросим о прощении, А их самих в ответ простим. Во всем сегодня повинимся, Обиду в сердце не таим. Красоты, любви, добра! Радости, душевного тепла! Успехов в честь святого дня!

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8 Я искренне прошу прощенья За все обиды, что порой В житейских буднях наносила, Зла не имея за душой. Я искренне прошу прощенья За всё намеренное зло, За всё, что ранило Вам сердце И огорченье принесло. Пусть не страдают наши души Под грузом мелочных обид. Простите мне, как я прощаю, И пусть Господь нас всех простит.

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10 С Прощеным воскресеньем Я поздравляю вас. Прошу у вас прощения Я в этот светлый час! Прошу я вас сегодня За всё меня простить И на меня обиды Из сердца отпустить!

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12 Сегодня у всех попрошу я прощения За фразы, поступки, мое поведение. И если в душе вы обиду храните, Прошу вас, обиду мне эту простите! И пусть в этот день очищаются души, Ведь сор никому в этой жизни не нужен. Пускай все грехи отпускает нам Бог. Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

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14 Прости меня, коль согрешила, Быть может, словом оскорбила — Пойми, я это не со зла, Специально сделать не могла. Сегодня, в это воскресенье, Хочу я попросить прощенья.

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16 С прощеным воскресеньем! За все меня простите. Ни зла, ни боли, ни обид На сердце не держите. Желаю процветанья вам, Здоровья и терпения, Чтоб улыбались чаще вы И было настроение!

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