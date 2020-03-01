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С Прощеным воскресеньем! Поздравительные стихи, картинки

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С Прощеным воскресеньем! Поздравительные стихи, картинки
10:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Издавна считалось, что если в этот день люди не простят друг друга – соблюдать пост не будет иметь никакого смысла.

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    Попрошу у всех прощенья,

    Кого обидеть я могла!

    Простите в это воскресенье

    Все те, кому не помогла,

    Кого случайно оскорбила,

    Кому когда-то солгала,

    О ком нечаянно забыла,

    К кому на встречу не пришла.

    Я попрошу у всех прощенья

    За все, в чем есть вина моя,

    И вас в святое воскресенье

    Пусть Бог простит, прощу и я.

  • 3

  • 4

    Прощенье нелегко просить,

    Но все ж, прошу меня простить,

    За слезы, грубость и печаль,

    За сказанное невзначай,

    За то, что сделано не так,

    Серьезный грех или пустяк...

    Прошу, обиды не таить,

    Прошу, меня за все простить.

    К чему друг друга осуждать,

    Ведь Бог учил нас всех прощать!

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    Простим друг другу все обиды,

    Оставим в прошлом их, друзья!

    Забудьте ссоры, огорчения

    Да злые, горькие слова.

    Родных попросим о прощении,

    А их самих в ответ простим.

    Во всем сегодня повинимся,

    Обиду в сердце не таим.

    Красоты, любви, добра!

    Радости, душевного тепла!

    Успехов в честь святого дня!

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    Я искренне прошу прощенья

    За все обиды, что порой

    В житейских буднях наносила,

    Зла не имея за душой.

     

    Я искренне прошу прощенья

    За всё намеренное зло,

    За всё, что ранило Вам сердце

    И огорченье принесло.

     

    Пусть не страдают наши души

    Под грузом мелочных обид.

    Простите мне, как я прощаю,

    И пусть Господь нас всех простит.

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    С Прощеным воскресеньем

    Я поздравляю вас.

    Прошу у вас прощения

    Я в этот светлый час!

     

    Прошу я вас сегодня

    За всё меня простить

    И на меня обиды

    Из сердца отпустить!

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    Сегодня у всех попрошу я прощения

    За фразы, поступки, мое поведение.

    И если в душе вы обиду храните,

    Прошу вас, обиду мне эту простите!

     

    И пусть в этот день очищаются души,

    Ведь сор никому в этой жизни не нужен.

    Пускай все грехи отпускает нам Бог.

    Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!

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    Прости меня, коль согрешила,

    Быть может, словом оскорбила —

    Пойми, я это не со зла,

    Специально сделать не могла.

    Сегодня, в это воскресенье,

    Хочу я попросить прощенья.

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    С прощеным воскресеньем!

    За все меня простите.

    Ни зла, ни боли, ни обид

    На сердце не держите.

     

    Желаю процветанья вам,

    Здоровья и терпения,

    Чтоб улыбались чаще вы

    И было настроение!

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    В день святого воскресения

    Я прошу у вас прощения

    За обиды и печали,

    Что невольно доставляю.

    На меня зла не держите,

    Если можете — простите!

    Чтоб проблем не доставлять

    И родных не огорчать,

    За поступками следить,

    Думать, после говорить,

    Буду постоянно я,

    Уж простите вы меня!

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