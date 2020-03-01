С Прощеным воскресеньем! Поздравительные стихи, картинки

Попрошу у всех прощенья,
Кого обидеть я могла!
Простите в это воскресенье
Все те, кому не помогла,
Кого случайно оскорбила,
Кому когда-то солгала,
О ком нечаянно забыла,
К кому на встречу не пришла.
Я попрошу у всех прощенья
За все, в чем есть вина моя,
И вас в святое воскресенье
Пусть Бог простит, прощу и я.
Прощенье нелегко просить,
Но все ж, прошу меня простить,
За слезы, грубость и печаль,
За сказанное невзначай,
За то, что сделано не так,
Серьезный грех или пустяк...
Прошу, обиды не таить,
Прошу, меня за все простить.
К чему друг друга осуждать,
Ведь Бог учил нас всех прощать!
Простим друг другу все обиды,
Оставим в прошлом их, друзья!
Забудьте ссоры, огорчения
Да злые, горькие слова.
Родных попросим о прощении,
А их самих в ответ простим.
Во всем сегодня повинимся,
Обиду в сердце не таим.
Красоты, любви, добра!
Радости, душевного тепла!
Успехов в честь святого дня!
Я искренне прошу прощенья
За все обиды, что порой
В житейских буднях наносила,
Зла не имея за душой.
Я искренне прошу прощенья
За всё намеренное зло,
За всё, что ранило Вам сердце
И огорченье принесло.
Пусть не страдают наши души
Под грузом мелочных обид.
Простите мне, как я прощаю,
И пусть Господь нас всех простит.
С Прощеным воскресеньем
Я поздравляю вас.
Прошу у вас прощения
Я в этот светлый час!
Прошу я вас сегодня
За всё меня простить
И на меня обиды
Из сердца отпустить!
Сегодня у всех попрошу я прощения
За фразы, поступки, мое поведение.
И если в душе вы обиду храните,
Прошу вас, обиду мне эту простите!
И пусть в этот день очищаются души,
Ведь сор никому в этой жизни не нужен.
Пускай все грехи отпускает нам Бог.
Желаю, чтоб всех Он от бед уберег!
Прости меня, коль согрешила,
Быть может, словом оскорбила —
Пойми, я это не со зла,
Специально сделать не могла.
Сегодня, в это воскресенье,
Хочу я попросить прощенья.
С прощеным воскресеньем!
За все меня простите.
Ни зла, ни боли, ни обид
На сердце не держите.
Желаю процветанья вам,
Здоровья и терпения,
Чтоб улыбались чаще вы
И было настроение!
В день святого воскресения
Я прошу у вас прощения
За обиды и печали,
Что невольно доставляю.
На меня зла не держите,
Если можете — простите!
Чтоб проблем не доставлять
И родных не огорчать,
За поступками следить,
Думать, после говорить,
Буду постоянно я,
Уж простите вы меня!