Адвокат Мемедеминова: Российский суд намеренно затягивает рассмотрение апелляции

Новости Украины:Адвокат блогера Мемедеминова считает, что его подзащитному отказывают в апелляции, чтобы держать в условиях пыток.

Эдем Семедляев, защитник крымского блогера, гражданского журналиста Наримана Мемедеминова в суде, считает, что российский суд намеренно затягивает рассмотрение апелляции на приговор.

Как рассказал адвокат в эфире Радио Крым.Реалии, Мемедеминов уже имеет право на условно-досрочное освобождение, однако, пока приговор не вступит в законную силу, такое заявление подать нельзя.

"Южный окружной военный суд до сих пор не выполнил некоторые процессуальные моменты, а именно – не разрешил ходатайства Наримана: не вручил протокол заседания, не ознакомил с материалами уголовного дела. После приговора он попросил дать доступ к тем томам, которые были сформированы уже в процессе суда. Нариман также написал заявление об ознакомлении с аудиозаписью суда, чтобы иметь возможность более полно подготовиться к апелляционной жалобе. Чтобы передать все материалы в Верховный суд России, Южный окружной военный суд должен разрешить эти ходатайства и ознакомить Наримана со всеми этими материалами. И еще не известно, сколько будет тянуть Верховный суд. Мы связываем эти задержки с тем, что они дают возможность держать Наримана в следственном изоляторе, в этих нечеловеческих, пыточных условиях. Колония-поселение намного мягче", – считает адвокат.

По словам Семедляева, его подзащитный решил доказывать свою невиновность в высших судах, вплоть до Европейского суда по правам человека.

Ранее Семедляев сообщал, что у Мемедеминова ухудшается состояние здоровья в следственном изоляторе.

Как сообщалось, 2 октября 2019 года, в Южном окружном военном суде состоялось судебное заседание по "делу" Наримана Мемедеминова, на котором суд приговорил его к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также запретил заниматься администрированием сайтов в течение двух лет.

Нариман Мемедеминов - гражданский журналист, блогер, активист Крымской солидарности. Российские силовики задержали его в конце марта 2018 года. Мемедеминову предъявили обвинение по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса России (публичные призывы к проведению террористической деятельности, совершенные с использованием сети Интернет).

Прокуратура АРК возбудила уголовное производство в связи с вынесением российским судом приговора крымскотатарскому журналисту, блогеру Нариману Мемедеминову.

Национальный союз журналистов Украины назвал арест Мемедеминова в Крыму "нарушением прав на свободу мнения, свободное получение и распространение информации, в том числе посредством сети Интернет".