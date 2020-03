Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 3 марта.

День Архипа и Филимона

Святые Архипп и Филимон, память которых отмечается в этот день, — апостолы от семидесяти, жившие в городе Колоссе. Филимон был так предан вере, что превратил свой дом в место собрания христиан. Поэтому сам апостол Павел называл его жилище домашней церковью. В этой церкви служил и его сын Архипп, которому была уготована судьба мученика — его убили за то, что он отказался участвовать в языческом празднике.

На Киевской Руси на Архипа (Архиппа) женщинам полагалось проводить весь день на кухне. Считалось, что чем больше она наготовит всякой снеди, тем богаче будет дом. Кроме того, в крестьянских семьях привечали сирых да убогих, угощали нищих. Говорили, что чем больше сделаешь добрых дел в этот день, тем лучше.

Главным блюдом был каравай, который посвящали солнцу и ели по кусочку, раздавая домочадцам, соседям и всем проходившим мимо странникам. Оставшиеся крошки нужно было бросать за спину. Люди верили: кинешь хлеб-соль назад — по осени с хлебом-солью будешь.

Святого Филимона в народе называли по-простому — Филя Вешний. С этого дня весна все больше вступала в силу. Крестьяне наблюдали за животными: если пролетела чайка — скоро будет ледоход. Если встретишь в лесу белого зайца — значит, снег непременно выпадет еще; а вот если зайцы попадаются серые — тепло не за горами.

День памяти князя Игоря

Князь Игорь (годы жизни: около 878—945, годы правления: 912—945) был сыном Рюрика, после смерти которого опекуном Игоря стал князь Олег. Олег, приняв от Рюрика княжение, продолжительное время был регентом малолетнего Игоря.

В 912 году, после смерти князя Олега, Игорь единовластно занимает Киевский престол. Древляне — одно из племенных объединений восточных славян — узнав о смене власти, не спешили платить дань в казну нового правителя. Игорь вынужден был силой заставлять славян платить дань.

В 914 году, одержав победу над угличами и усмирив древлянские племена, Игорь заставил их выплачивать большую дань, чем раньше. В 915 году один из воевод князя Игоря двинулся на юг и после трехлетней осады взял город Пересечен — в награду за победу он получил древлянскую дань.

За время своего правления князь Игорь призвал множество варягов, которые помогали ему управлять княжеством и сражаться с врагами. Но что-то не сложилось в политике Игоря со славянскими племенами, потому Игорь был жестоко убит древлянами. Игорь был похоронен под высоким курганом недалеко от города Искоростеня.

История повествует, что вдова князя Игоря княгиня Ольга жестоко отомстила древлянам за смерть мужа. Ольга обложила их тяжелейшей данью, приказала истребить много народа и уничтожить старейшин. Впоследствии, в 945 году, по ее приказу был сожжен Искоростень. При поддержке дружины и бояр князя Игоря Ольга взяла правление Русью в свои руки, пока маленький Святослав, сын Игоря и Ольги, не достиг возраста правления.

Всемирный день писателя

Всемирный день писателя (World Day of the writer) отмечается практически во всех странах ежегодно 3 марта. Полное название этого праздника Всемирный день мира для писателя, он был учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года.

ПЕН-клуб был основан в Лондоне в 1921 году. Название организации — аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов Poets — поэты, Essayists — очеркисты, Novelists — романисты. Интересно, что аббревиатура в данном случае совпадает со словом pen — в переводе с английского — ручка.

Идея создания организации принадлежит английской писательнице Кэтрин Эми Доусон-Скотт (Mrs. C.A. Dawson Scott). Первым президентом ПЕН-клуба стал Джон Голсуорси (John Galsworthy). В 1923 году состоялся первый международный конгресс ПЕН-клуба в Лондоне, в то время пен-центры были созданы в 11 странах мира. Сегодня подобные центры действуют в 130 странах.

Это международное объединение писателей, которое, как сказано в Хартии ПЕН-клуба, «выступает в защиту принципов свободы информации внутри каждой страны и между всеми странами. Eго члены обязуются выступать против подавления свободы слова в любой ее форме в тех странах и обществах, к которым они принадлежат, а также во всем мире, когда это представляется возможным.

ПЕН-клуб выступает в защиту свободы печати и против произвольного применения цензуры в мирное время. ПЕН-клуб считает, что необходимое продвижение человечества к более высоким формам политической и экономической организации требует свободной критики правительства, органов управления и политических институтов.

Всемирный день дикой природы

"В этот Всемирный день дикой природы я призываю всех граждан, все компании и правительства сыграть свою роль в деле защиты существующих в нашем мире диких животных и растений. Действия каждого из нас будут определять судьбу дикой природы мира. Будущее дикой природы находится в наших руках!".

Из послания 8-го Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

20 декабря 2013 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией (A/RES/68/205) постановила провозгласить 3 марта Всемирным днём дикой природы (World Wildlife Day), с целью повысить уровень осведомленности широкой общественности в вопросах дикой фауны и флоры. Данное событие стало отдельной вехой в истории ООН, принявшей это решение.

В том же году отмечалось 40 лет со дня принятия другого важного документа в сфере защиты природного многообразия. Назывался он Конвенция "О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения" (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). Днём рождения документа стало 3 марта 1973 года.

Рождению праздника в стенах ООН предшествовала инициатива участников Конференции Сторон СИТЕС, проходившей в Таиланде весной 2013 года. Необходимо уточнить, что данное собрание проводится между представителями стран, подписавших Конвенцию от 3 марта 1973 года. Именно на этой Конференции было предложено объявить 3 марта Всемирным Днём дикой природы. С этим предложением участники Конференции и обратились в Организацию Объединённых Наций, представив туда и результаты самой Конференции.

Международный день охраны здоровья уха и слуха

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила специальный день, посвященный охране здоровья уха и слуха. Ежегодно 3 марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха (International Day for Ear and Hearing), известный также как Всемирный день слуха.

Предполагается, что в этот день медицинские и волонтерские организации в разных странах должны проводить мероприятия, направленные на то, чтобы повышать осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом.

В свою очередь, ВОЗ обещает оказывать государствам, состоящим в организации, всестороннюю поддержку при разработке и осуществлении национальных программ лечебной и профилактической помощи людям с заболеваниями ушей и проблемами со слухом.

На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 360 миллионов человек.

Основными причинами глухоты и тугоухости (неполной потери слуха) называют генетические нарушения, хронические инфекции уха, ряд заболеваний: краснуха, корь, свинка, менингит, — а также воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов окружающей среды, в первую очередь, шума.

По мнению медиков, около половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно предотвратить, устранив причины их развития. В числе превентивных мер чаще всего называют иммунизацию населения, охрану здоровья матери и ребенка, обеспечение гигиены труда.