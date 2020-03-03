Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 4 марта.

День памяти святого благоверного князя Ярослава Мудрого

Церковь молитвенно вспоминает выдающегося русского государственного деятеля св. блгв. Великого князя Ярослава Владимировича, прозванного Мудрым. 20 февраля 1054 г. - день его блаженной кончины. 9 марта 2004 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви благословил внести его в святцы УПЦ МП. Однако он почитался как святой давно на Руси, а Синод подтвердил, что в соответствии со сложившейся традицией, он считается небесным покровителем государственных мужей, юристов, судей, прокуроров, храмоздателей, библиотекарей, научных работников, учителей и студентов.

Ярослав, во святом крещении Георгий, родился в 978 г. и был сыном св. равноапостольного великого князя Владимира и Рогнеды. Он был посажен отцом в Новгород, где его застало известие о смерти отца и об убийстве Святополком Окаянным братьев Бориса и Глеба. Ярослав пошел войной на Святополка и после нескольких лет борьбы победил и сел на великокняжеский престол.

Ярослав провел ряд успешных военных кампаний: он нанес сокрушительное поражение печенегам, которые с тех пор прекратили свои набеги на Русь, подчинил ятвягов, литву, ямь, вернул захваченные поляками Червенские города, его дружина ходила походом на Царьград (поход завершился неудачно). Однако его правление памятно не столько воинскими победами, сколько благоустроением земли Русской, за что он и был прозван Мудрым. Он основал в Суздальской земле город Ярославль, в Псковской - город Юрьев.

На месте своей победы над печенегами в 1037 г. Ярослав заложил величественный Софийский собор по образу Софии Цареградской, а в 1045 г. по его повелению его сын Владимир воздвиг Софийский собор в Новгороде. Он соорудил знаменитые Золотые ворота в Киеве, построил монастырь Св. Георгия и другие храмы. Ярослав оставил о себе память составлением свода законов Киевской Руси - "Русской правды", которая, дополненная его сыновьями и внуком Владимиром Мономахом, стала правовой основой жизни русского народа. Много сил уделял св. князь Ярослав христианскому просвещению народа.

День рождения микрофона

Музыка дарит яркие эмоции, создает приятную и веселую обстановку. Почти каждое мероприятие сопровождается песнями, теплыми пожеланиями или тостами. И тут на помощь приходит микрофон. Устройство имеет широкое применение и отмечает собственно торжество.

День рождения микрофона отмечается ежегодно 4 марта.

Исторически сложилась такая традиция, что в этот праздник музыканты играют живую музыку, а хор поет без фонограммы. Некоторые артисты считают этот день своим профессиональным праздником. Они вспоминают постепенные шаги на публику: песни, эфиры, передачи, шоу и многое другое.

Именно в этот день - 4 марта, американский изобретатель Эмиль Берлинер получил патент на первый дебютный микрофон. Произошло это в 1877 году.

Однако в этой истории все не так просто. За год до этого Александр Белл также создал микрофон, называвшийся, правда, жидкостным (или конденсаторным) передатчиком. Жидкостный передатчик был представлен на филадельфийской выставке, посвященной столетию американской революции. Там-то его и увидел Берлинер и решил, что сможет сделать прибор не хуже. И у него это вышло.

Международный день очкарика

Все кто смотрит на окружающий мир сквозь стекла, собираются и празднуют свой праздник 4 Марта — в Международный день очкарика.

В этот день принято вспоминать об истории происхождения приспособлений, корректирующих дефекты зрения и важности профилактических мер восстановления остроты зрения.

Из истории создания очков:

Первые линзы были найдены еще при раскопках Трои (теперь возраст линз определяют где-то в 2500 лет до н.э.). Правда, надевали их только как украшение. И лишь через сотни лет линзы стали применять для коррекции дефектов зрения.

Очки же впервые появились в XIII веке. Одному стеклодуву из Флоренции Сальвино Альмати пришла в голову мысль соединить между собой две линзы с помощью оправы. Так и появились первые очки, способные легко и быстро сглаживать дефекты зрения при дальнозоркости. Изобретение моментально получило популярность! Первые описания очков для исправления близорукости появились лишь в 19 веке.

Лондонский оптик Эдвард Скарлетт в начале 18 века добавил к очкам дужки, до этого их носили на резинке.

Предшественниками солнцезащитных очков можно считать кусочки копченого стекла или кварца. Они использовались в Китае начиная с XII века, а возможно, и ранее. Они не корректировали зрение.

В 1352 году был написан портрет епископа Уго ди Прованса, пишущего письмо с очками на носу.