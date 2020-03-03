ВОЗ: COVID-19 быстрее распространяется за пределами Китая

Новости Украины:Темпы распространения коронавируса быстрее за пределами Китая, откуда началась эпидемия.

Коронавирус, похоже, теперь гораздо быстрее распространяется за пределами Китая, чем внутри страны, вынуждая аэропорты в наиболее сильно затронутых вирусом странах ужесточать меры досмотра пассажиров. При этом, риски распространения остаются высокими на глобальном уровне. Об этом сообщил глава Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус во время брифинга в Женеве, передает Reuters.

По его словам, случаи инфицирования коронавирусом за пределами Китая регистрируются в восемь раз чаще за последние 24 часа. Гебрейесус добавил, что риск распространения коронавируса сейчас очень высокий на глобальном уровне.

В ВОЗ считают, что наибольшую обеспокоенность вызывают вспышки в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. При этом, отмечается, что из-за эффективных мер по предотвращению распространения коронавируса в Южной Корее - эпидемия может быть преодолена.

Как сообщалось ранее, в ВОЗ сообщили, что пик эпидемии коронавируса в Китае прошел.

По данным Центра системных исследований при университете Джона Хопкинса, по состоянию на 12:00 3 марта, в мире зафиксировано 91 313 случая инфицирования китайским коронавирусом. Также зафиксировано 3118 летальных случаев от COVID-19 и 48115 случаев успешного лечения от последствий вируса.