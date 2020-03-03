Большинство украинцев положительно относятся к ПЦУ

Новости Украины:Большенство украинцев, 60%, положительно относятся к Православной церкви Украины.

Среди трех крупнейших церквей Украины самое лучшее отношение прослеживается к Православной церкви Украины, к которой положительно относятся 60,6% украинцев.

Об этом говорится в переданных результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 15 по 27 февраля.

"Среди трех крупнейших церквей Украины самое лучшее отношение наблюдается к Православной церкви Украины, к которой положительно относятся 60,6% украинцев, отрицательно - 5,4% (баланс положительного-отрицательного отношения составляет +55,2%).

Причем во всех регионах Православная церковь Украины имеет самые высокие показатели баланса отношения; в частности, во всех регионах не менее половины населения положительно относятся к Православной церкви Украины (от 50% на востоке до 69,6% на западе; баланс отношение варьирует от +43,4% на востоке до +67,9% на западе)", - говорится в результатах опроса.

Как отмечают социологи, далее по этому показателю идет Украинская греко-католическая церковь, к которой положительно относятся 35,2% населения, отрицательно - 6,5% (баланс составляет +28,7%). Во всех регионах церковь имеет положительный баланс отношения, хотя самое хорошее отношение - на западе (баланс на западе составляет +46,9% против +13-28,4% в других регионах).

В КМИС отмечают, что только в случае Украинской православной церкви Московского патриархата прослеживается отрицательный баланс (-2,2%). К этой церкви 25,7% опрошенных относятся положительно, 28% - отрицательно. Церковь имеет отрицательный баланс на западе (-19,4%), близкий к нулю баланс в центре (-4%) и на востоке (+4%) и положительный баланс на юге (+19,6%) и Донбассе (+ 20,1%).

Также среди предстоятелей основных церквей самое хорошее отношение наблюдается к предстоятелю ПЦУ Епифанию: 38,4% положительно относятся к нему, отрицательно - 5,7% (баланс составляет +32,7%). Во всех регионах среди трех предстоятелей Епифаний имеет самые высокие показатели.

К предстоятелю УГКЦ Святославу положительно относятся 27,4% украинцев, отрицательно - 3,8% (баланс составляет +23,6%). Баланс отношения к главе УГКЦ Святославу во всех регионах положительный, хотя самый высокий показатель - на западе (+40,9%, в то время, как в других регионах баланс варьирует в пределах +5,2-20,9%).

К предстоятелю УПЦ МП Онуфрию положительно относятся 20,9% украинцев, отрицательно - 22,1% (баланс составляет -1,2%). Баланс отношения скорее отрицательный на западе (-12,8%) и в центре (-6,9%) и скорее положительный - на юге (+15,4%), востоке (+10,3%) и на Донбассе ( +12%, 4%).

С 15 по 27 февраля 2020 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов) опрошено 1223 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% для показателей, близких к 50%, 2,5% - для показателей, близких к 25%, 1,9% - для показателей, близких к 10%, 1,3% - для показателей, близких к 5%, 0,6% - для показателей, близких к 1%.

Напомним, уровень доверия украинцев к президенту, Раде и Кабмину за полгода существенно снизился.