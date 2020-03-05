В Украине количество трудоустроенных граждан выросло на 6%

Новости Украины:Количество трудоустроенных украинцев, за январь-февраль 2020, выросло на 6%.

Украинские работодатели в январе-феврале текущего года подали 426,5 тыс. сообщений о принятии на работу 789,8 тыс. наемных лиц, что на 6,6% больше показателя официально трудоустроенных лиц за аналогичный период 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, такая динамика объясняется качественной разъяснительной кампанией налоговой службы по легализации выплаты заработной платы и занятости населения.

Кроме того, за указанный период значительно выросло количество украинцев, которые официально зарегистрировались субъектами хозяйствования. В частности, с начала года их количество составило 52,5 тыс. человек, что на 34,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В сообщении отмечается, что наибольшее количество сообщений о принятии на работу подано работодателями в сфере розничной торговли в неспециализированных магазинах, преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями - 49,3 тыс. работников; деятельности ресторанов, оказания услуг питания - 32,5 тыс. работников; строительства жилых и нежилых зданий - 18,2 тыс. человек.

"Благодаря совместным усилиям с Гоструда, Пенсионным фондом и другими проверяющими органами, в январе у нас начало увеличиваться количество сообщений о заключении трудовых договоров. Мы видим, что в феврале этот тренд продолжился. На этом не останавливаемся", - цитирует пресс-служба председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2019 года в Украине работодатели подали 396,4 тыс. сообщений о принятии на работу 740,6 тыс. наемных сотрудников.

Напомним, в Кабмине собираются проверить расходы бюджета страны в определенных сферах.