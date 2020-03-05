Скачать
Четверг, 05.03.2020
Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
Новый трудовой кодекс: Кабмин отозвал законопроект
АМКУ разрешил концессию еще одного порта
АМКУ разрешил концессию еще одного порта
Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring
Ломаченко и Усик - в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме
Twitter начал тестировать аналог историй в инстаграме

В Украине количество трудоустроенных граждан выросло на 6%

В Украине количество трудоустроенных граждан выросло на 6%
16:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Количество трудоустроенных украинцев, за январь-февраль 2020, выросло на 6%.

Украинские работодатели в январе-феврале текущего года подали 426,5 тыс. сообщений о принятии на работу 789,8 тыс. наемных лиц, что на 6,6% больше показателя официально трудоустроенных лиц за аналогичный период 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины, такая динамика объясняется качественной разъяснительной кампанией налоговой службы по легализации выплаты заработной платы и занятости населения.

Кроме того, за указанный период значительно выросло количество украинцев, которые официально зарегистрировались субъектами хозяйствования. В частности, с начала года их количество составило 52,5 тыс. человек, что на 34,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Налоговая служба опровергла фейк о введении налога на переводы с карты на карту

В сообщении отмечается, что наибольшее количество сообщений о принятии на работу подано работодателями в сфере розничной торговли в неспециализированных магазинах, преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями - 49,3 тыс. работников; деятельности ресторанов, оказания услуг питания - 32,5 тыс. работников; строительства жилых и нежилых зданий - 18,2 тыс. человек.

"Благодаря совместным усилиям с Гоструда, Пенсионным фондом и другими проверяющими органами, в январе у нас начало увеличиваться количество сообщений о заключении трудовых договоров. Мы видим, что в феврале этот тренд продолжился. На этом не останавливаемся", - цитирует пресс-служба председателя Государственной налоговой службы Украины Сергея Верланова.

Как сообщалось ранее, в январе-феврале 2019 года в Украине работодатели подали 396,4 тыс. сообщений о принятии на работу 740,6 тыс. наемных сотрудников.

Напомним, в Кабмине собираются проверить расходы бюджета страны в определенных сферах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украинцы, Трудоустройство, Налоговая служба, Работодатели.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта
03 Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
04 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
05 "Не встает": сын Сергея и Снежаны Бабкиных все еще находится в реанимации
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
У берегов Калифорнии на карантине стоит круизный лайнер
Последствия коронавируса: В мире более 290 млн учеников не имеют доступа к образованию
В мире более 290 млн учеников не имеют доступа к образованию
Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
Немного похолодает: синоптик дала прогноз погоды до конца недели
Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями (Фото)
Мелисса Бенойст и Крис Вуд скоро станут родителями (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь