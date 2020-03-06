Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 7 марта.

Маврикиев день

Народный праздник Маврикиев день отмечается 7 марта (по старому стилю – 22 февраля). В православии это дата почтения памяти святого Маврикия и 70 воинов, мучеников Апамейских.

В 305 году, при правлении императора-язычника Максимиана Галерия, в городе Апамее служил военачальником римлянин Маврикий. Когда правитель объезжал свои владения с проверкой, ему донесли о том, что Маврикий распространяет среди солдат христианское вероучение и император призвал его к ответу. Вместе с Маврикием явились 70 его воинов и сын и все единогласно подтвердили, что являются христианами. Как ни уговаривал Максимиан их отступиться от Христа, ни один не отрекся от истинной веры.

Правитель особо злился на Маврикия за то, что тот не только сам принял христианство, но и своих солдат подтолкнул на это и он приказал на глазах военачальника убить его родного сына. После этого всех воинов вместе с Маврикием привязали к деревьям и обмазали медом. Их до смерти закусали осы, пчелы, шмели и оводы.

День рождения телефонного аппарата

Данное изобретение впервые запатентовал Александр Белл 7 марта 1876 года, и история создания телефонных аппаратов началась в середине XIX века. В один день с ним подал заявку еще один изобретатель – Элайша Грей, хотя они не знали друг друга. Но удача была на стороне Александра, и он опередил соперника всего на два часа и получил патент, известность и славу. Расстояние, на котором могли между собой переговариваться два человека, было всего 250 метров и приходилось очень громко кричать в трубку. Применение передатчика из прессованного угля помогло увеличить расстояние и качество звука.

В 1878 году Т. Эдисон предложил использовать индукционную катушку и это усовершенствовало связь. В 1885 году русский изобретатель Голубицкий разработал принцип работы телефонной станции, что позволило связывать десятки тысяч абонентов и с тех пор телефонными проводами постепенно опутался весь мир. В конце 1898 года была открыта самая длинная в Европе телефонная линия Москва-Петербург.

Основа работы каждого аппарата – связь со станцией, которая автоматически соединяет с абонентом и до 1930 года это делали телефонистки вручную подсоединяя звонящих людей. На эту престижную в то время работу принимали высоких девушек с большим размахом рук (не менее 154 см), знанием иностранных языков и хорошей памятью (чтобы знать всех абонентов).

20 августа 1896 года в США запатентовали телефон с наборным диском на месте привычных отверстий были зубчики, а телефон с отверстиями по всей окружности диска впервые выпустила компания Bell Systems в 1919 году.

День прогуливания уроков

Трудно найти учеников, которые ни разу не пропускали уроки в школе. Родители и учителя ведут борьбу с этим явлением, но существует День прогуливания уроков, когда пропускать учебу разрешается. В России праздник приходится на 7 марта и это начало весны, когда меньше всего хочется сидеть в помещении и зубрить уроки. Также это канун Международного женского дня – подготовка к его празднованию.

В День прогуливания уроков принято не сидеть за партой в четырех стенах, а встречать весну и гулять по городу. Этот праздник помогает переосмыслить отношение к учебе, а прилежные ученики могут расслабиться и устроить внеплановый выходной. Для них это возможность отдохнуть от школьной нагрузки, а вот вечным прогульщикам рекомендуется удивить учителей, присутствуя на всех занятиях. 13 сентября празднуют Международный день прогульщика.

В день равноденствия, 20 марта, такой праздник отмечают в Литве. Негласный день прогульщика празднуют и в Великобритании. У англичан принято прогуливать 1 февраля, причем традиция относится как к школьникам, так и ко взрослым. Причина выбора этой даты – февральские холода и то, что в этом месяце мало праздников.