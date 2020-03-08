В Минздраве заявили, что в Украине не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом

Новости Украины:В Минздраве заявили, что на данный момент в Украине лабораторно подтвержден только один случай коронавируса.

В Украине лабораторно подтвержден один случай заболевания коронавирусом. Остальные 20 подозрений, о которых сообщалось ранее не нашли подтверждения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"По состоянию на утро 8 марта 2020 года было зарегистрировано 106 161 случай заболевания COVID-19, из них 3594 закончились смертью, в то же время 59 942 (56,4%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 25 302 случая в 92 странах/территориях/регионах, в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "по состоянию на утро 8 марта во вирусологической референс-лаборатории ЦОС исследовано 20 доставленных образцов материалов, в том числе 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных, положительных на COVID-19 не обнаружено".

Добавляется, что в течение дня 7 марта в Центр поступило 1 сообщение о подозрении на COVID-19 в Черновицкой области.

"Всего с начала 2020 года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области подтвержден единственный случай инфицирования коронавирусом в Украине.

Добавим, что на утро 7 февраля в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины на исследовании по коронавирусу было 20 образцов материалов. Среди них исследования 16 образцов было завершено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов продолжались.

Отметим, что результаты тестов на новый коронавирус у шести госпитализированных буковинцев являются негативными, также не подтверждено COVID-19 у контактных лиц.

Напомним, в Молдове у женщине обнаружили коронавирус.