Катастрофа MH17: замглавы МВД рассказал о дне страшной трагедии

Новости Украины:Геращенко напомнил о дне, когда был сбит пассажирский лайнер MH17.

Начало раскрытия сбития пассажирского самолёта MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году было положено смелыми украинцами, которые рискуя своей жизнью сфотографировали "Бук-М1" на улицах Снежного и зафиксировали пуск ракеты. Об этом в Facebook написал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, передаёт УНН.

"Расскажу и я о том трагическом дне 17 июля 2014 года. В тот день, около 13 часов, мне позвонил Виталий Кропачев, бизнесмен из города Торез, имущество которого было разграблено, а сам он был вынужден ещё в мае покинуть родной город", — начал Геращенко.

По его словам, с июня Кропачев организовал видеотрансляцию всего, что приходит на трассе из Ростова-на-Дону через Торез, Снежное, Харцызск на Донецк. В начале июля web-камеру отключили.

"Но оставались небезразличные люди. Позвонив мне, Виталий Кропачев сказал, что один из его товарищей, только что, увидел необычную боевую машину на улице Снежного. На тот момент, за месяц, когда жители Донетчины уже привыкли к колонам танков, БТР, "градов", которые потоком текли в израненную Украину — эта машина была необычной. Очевидец сказал Виталию, что она похожа на какую-то зенитно-ракетную установку", — написал заместитель министра.

Геращенко рассказал, что попросил тогда Кропачева передать товарищу, чтобы тот пересмотрел фотографии ЗРК производства РФ и СССР и сравнил с увиденной машиной.

"Около 17:00 я был в кабинете заместителя Министра МВД Тиграна Авакяна. Его набрал кто-то из руководства СБУ и спросил, не имеют ли информации в МВД по поводу того, что полчаса или час назад с экранов радаров над Торезом пропал малазийский Боинг рейса МН-17?... Я набрал Виталия Кропачева и спросил есть ли уже информация о модели ЗРК. Тот сказал, что только что ему отзвонились и сказали, что на улицах Снежного сегодня был ЗРК "Бук М1", — сообщил он.

"Мало того, смелому патриоту даже удалось сделать фото ЗРК "Бук-1" на улицах Снежного. В этот же момент на телеканале "Life News" транслировали бодрый спич лидера террористов Игоря Гиркина, который, с нескрываемым удовольствием, рапортовал о том, что его людям, якобы, удалось сбить украинский военно-транспортный самолёт", — добавил представитель МВД.

Он заявил, что тогда же в соцсети Facebook обнародовал все имеющиеся сведения, в том числе фото российской ЗРК с улицы Снежного.

"Ещё через час мне прислали снимок, сделанный одним из жителей Снежного из окна своего дома на окраине города. Его внимание привлёк резкий шум запуска ракеты, поразившей "Боинг". И он успел заснять инверсионный след. По этой фотографии, зная место расположения дома, можно было элементарно определить точку запуска ракеты. Насколько мне известно, по этой фотографии американцы и европейцы, с использованием спутников, сразу же установили и зафиксировали точное место пуска ракеты", — пояснил Геращенко.

Он также сообщил, что на следующий день разведчик МВД в Луганске сделал фотографию вывозимого в РФ этого же "Бука" без одной ракеты. Затем ее опубликовал министр МВД Арсен Аваков.

"Начало раскрытия этого чудовищного преступление было положено в тот трагический день смелыми украинцами, которые рискуя своей жизнью сфотографировали "Бук-М1" на улицах Снежного и зафиксировали пуск ракеты. Эти свидетели, которых вместе с семьями вывезли с оккупированной территории, дали показания международной следственной группе, которые легли в основу обвинений судебного процесса, что начнётся сегодня в Нидерландах", — заключил он.

Геращенко выразил мнение, что судебный процесс в Нидерландах "будет не быстрым", но в результате "Российская Федерация и ее военнослужащие будут признаны ответственными за гибель 296 граждан разных стран, погибших в нечеловеческих муках".