"Угроза пандемии стала очень реальной": ВОЗ о коронавирусе

Риск пандемии COVID-19 увеличился и она стала реальной.
Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
"Угроза пандемии стала очень реальной", - сказал Гебрейесус.
По его словам, болезнь получила "неравномерное распространение" в мире, большинство больных сосредоточено в небольшой группе стран.
Однако, даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, ее все равно можно будет взять под контроль, принимая решительные меры, уверен гендиректор ВОЗ.
По его словам, "решительные, принятые на ранней стадии шаги, могут замедлить распространение коронавируса и предотвратить инфицирование". В частности, в Китае более 70% больных "выздоровели и уже выписаны из больниц". КНР, продолжил глава ВОЗ, "берет эпидемию под контроль". Он обратил внимание на снижение заболеваемости в Республике Корея и положительно оценил "агрессивные меры" Италии по сдерживанию распространения вируса.
Глава ВОЗ также призвал государства осуществлять "всеобъемлющую стратегию" в борьбе с болезнью.
Как сообщалось ранее, глава Евросовета Шарль Мишель проведет в ближайшее время конференцию с лидерами стран - членов сообщества из-за нового коронавируса.