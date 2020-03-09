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Современные технологии против коронавируса: Ватикан будет транслировать утреннюю Святую Мессу в прямом эфире

Современные технологии против коронавируса: Ватикан будет транслировать утреннюю Святую Мессу в прямом эфире
19:13 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Папа Франциск в связи с коронавирусом разрешил прямую трансляцию утренней Святой Мессы.

Папа Франциск решил, что с сегодняшнего дня ежедневная утренняя Святая Месса, которую он служит в резиденции "Дом святой Марты" в Ватикане, будет транслироваться в прямом эфире.

Об этом сообщил директор пресс-центра Ватикана Маттео Бруни, информирует Ватиканское радио.

По его словам, Святые Мессы будут транслироваться в прямом эфире через средства общественной коммуникации Святой Столицы и телевизионные станции, которые их ретранслируют.

Бруни подчеркнул, что это даст возможность всем желающим сопровождать молитву Святейшего Отца, даже если она проходит без участия верующих из-за Ватикана.

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Отмечается, что утренние Святые Мессы в часовне "Дома святой Марты" в Ватикане являются одной из особенностей понтификата Папы Франциска. Он принял тысячи верующих из разных приходов, которые небольшими группами участвовали в богослужении, экспромтом произносил короткие проповеди, которые потом подытоживало Ватиканское Радио и газета L`Osservatore Romano.

"Папа всегда хотел, чтобы Святые Мессы не транслировались в прямом эфире. Но, принимая во внимание нынешнюю ситуацию с инфекцией коронавируса и чрезвычайные меры, он разрешил прямую трансляцию, чтобы ежедневно быть ближе к страдающим", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 8 марта итальянское правительство в связи распространением коронавируса закрыло на карантин Ломбардию, где больше всего инфицированных, и еще 14 провинций, среди которых популярный туристический город Венеция и экономический центр Милан.

Ограничения на посещение и выезд продлятся до 3 апреля.

В то же время во всей Италии приостановили работу театры и кинотеатры, отменено проведение демонстраций и других массовых мероприятий.

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Также в стране уже закрыты школы, детские сады и университеты минимум до середины марта.

В Италии коронавирусом заразились почти 6 тыс. человек, из них более 200 умерли.

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Ватикан, Коронавирус, Франциск, Маттео Бруні.
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