Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 12 марта.

Прокоп перезимний, Дорогорушитель

Как зима ни злится, как март ни хмурится, а от весны не уйдешь. Солнышко греет день ото дня решительнее, на дороги сырости подпускает, колеи да натоптанные тропинки рушит, приходится в сугробах новые протаптывать.

Когда-то о 12 марта так говорили: "Прокоп дорогу рушит", "Прокоп увяз в сугроб".

В народе говорили, что именно с 12 марта зима окончательно уходит из своих владений, уступая место весне. Снег начинает таять, но есть огромный минус этого явления – распутница. Если дороги размывало талой водой, то санный путь был очень трудным и даже опасным. Дороги были грязными, в них вязли повозки с лошадьми. Именно поэтому, начиная с дня Прокопа, 12 марта, и до тех пор, пока дороги немного не подсохнут, старались не отправляться в дальние поездки без особой нужды. В этот день крестьяне ходили в баню, коротали время, выполняя несложную работу. А вот, что касается охотников, то они на Прокопа точно не сидели дома, поскольку в это время очень хорошо ловилась дичь, можно было поймать зайца. По примете 12 марта рыбакам тоже везло с уловом, поскольку большие реки вскрывались ото льда.

Крестьяне по-прежнему готовились к началу посевных работ. Так, в этот день они также проверяли семена, делали магические обряды на добрую страду и хороший урожай, чинили инвентарь.

Всемирный день почки

Всемирный день почки (World Kidney Day) отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. По сути, это глобальная информационно-просветительская кампания, направленная на повышение осведомленности о важности наших почек.

Учреждение, организация и ежегодное проведение этого Дня стали результатом совместных усилий Международного общества нефрологов и Международной федерации почечных фондов. Основной целью Дня почки эти некоммерческие организации обозначили – привлечение внимания международных и государственных организаций здравоохранения, а также политических структур, способных оказывать содействие развитию системы здравоохранения, к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек.

Среди задач Дня – обмен опытом специалистов в этой области медицины, развитие системы профилактики почечных заболеваний, модернизация и повышение качества лечения больных, разработка новых лекарственных препаратов и медицинской аппаратуры для оказания помощи больным и лечения нефрологических заболеваний.

По данным ВОЗ и Международных нефрологических организаций и обществ, число больных с заболеваниями почечной системы сегодня составляет порядка 10% населения планеты, и эта цифра, к сожалению, растёт. В большинстве случаев речь идёт о тяжёлых хронических заболеваниях, которые часто заканчиваются летальным исходом, либо о заболеваниях, переходящих в категорию хронических.

День запрета на уныние

Нарисуем на листочке бумаги выгнутую, как радуга, линию. Обведем ее красным жирным кружком и перечеркнем наискосок красной же чертой.

Теперь у нас есть запретительный знак, развесить который можно в самых печально-удручающих местах: на холодильнике, возле большого зеркала, над напольными весами или возле протекающего крана, на работе, в конце-концов. Потому что опускать уголки губ и предаваться унынию сегодня запрещено. Улыбнемся заплесневевшему кусочку сыра в холодильнике, и устроим себе праздник пиццы. Покажем язык зеркалу, которое нагло врет, что мы не так же хороши, как в свои беспечные пять лет. Станцуем вальс на напольных весах и пусть они потеряют счет нашим совершенствам. Примемся за работу с таким энтузиазмом, чтобы она горела в руках. Без уныния жизнь станет куда ярче и веселее!

Всемирный день ананаса

Сладкий, немного терпкий заморский плод является любимцем праздничных застолий во многих странах. Ананас отличается оригинальной формой, имеет твердую кожуру, волокнистую мякоть и пушистый хвост. Ученые не смогли идентифицировать его в определенный класс. Но большинство специалистов склоняются к мнению, что этот плод относится к фруктам. Чтобы отдать дань растению, во всем мире ежегодно отмечается праздник в его честь.

История праздника уходит корнями на Гавайи. Здесь выращивается самое большое количество экзотических плодов. В 1970 году на острове был выведен уникальный сорт ананасов под названием "DEN MONTE GOLD". Его вкус сразил знатоков фруктов необычайной комбинацией сладости, сочности и терпкости. Впервые попробовать плод удалось 12 марта. Родиной ананасов является Бразилия. Из этой страны плод приобрел широкое распространение и стал популярным во всем мире. Например, в Европу растение попало благодаря Колумбу в 1493 году. В Индии плод появился в 1548 году.

Эта огромная популярность связано не только с отменным вкусом растения, но и с его полезным составом. В нем содержится большое количество клетчатки, витаминов, минералов. Ежедневное употребление ананаса способствует нормализации работы ЖКТ, укреплению иммунной системы, выведению шлаков из организма. К сведению, продукт по праву считается диетическим.

В ананасе содержится суточная норма витамина С, 75% от дневной порции марганца. Объем сока в нем достигает 86%. Употребляют фрукт как в свежем, так и в консервированном виде. На его основе готовятся салаты, варенье, выпечка. Растение используется далеко не только в пищевой промышленности. Например, волокна становятся хорошим основанием для производства качественных сумочек, обуви, одежды.