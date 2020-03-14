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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 марта

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 марта

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 марта
10:36 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 15 марта.

Федот Ветронос

В этот день отмечается память священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в 4 веке.

На Киевской Руси святого Феодота (Федота) прозвали Ветроносом, поскольку в его праздник нередки были сильные ветры. В народе сложили множество поговорок по этому поводу: "Федот Ветронос — везде сует свой нос"; "Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает"; "Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит".

Также существовало поверье, что в этот день все подземные источники закипают и выливаются на землю — это становится причиной последней большой оттепели. А вот если вместо ожидаемого потепления вдруг ударял мороз, говорили: "Федот — да не тот".

Старики подмечали: если Авдотья и Федот были ясны, то Юрий и Николай тоже ясные будут. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шёл дождь — это сулило мокрое лето.

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Всемирный день защиты прав потребителей

Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает Всемирный день защиты прав потребителей (World Consumer Rights Day), проведение которого решением ООН приурочено к годовщине выступления президента США Джона Ф.Кеннеди (John F Kennedy) в Конгрессе в 1962 году.

Тогда в выступлении президента были сформулированы четыре основных права потребителя:

— право на безопасность,

— право на информацию,

— право на выбор и

— право быть услышанным.

Позднее к ним добавились еще четыре:

— право на возмещение ущерба,

— право на потребительское образование,

— право на удовлетворение базовых потребностей и

— право на здоровую окружающую среду.

Впервые День был отмечен 15 марта 1983 года, когда он был закреплен в международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты прав потребителей, и с тех пор проводится ежегодно. Причём мероприятия Дня каждый год посвящены определённой теме, которая определяется Всемирной организацией союзов потребителей.

Всемирная организация союзов потребителей (Consumer International, CI) — это независимая некоммерческая организация, которая ведет свою историю с 1961 года и объединяет более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. Она защищает интересы потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы защиты прав потребителей в целом. Представляет интересы потребителей в ЮНЕСКО, структурах ООН, в ряде других международных организаций экономической и социальной направленности, а также оказывает помощь своим членам в обучении специалистов, обеспечении информации в области защиты прав потребителей.

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Международный день защиты бельков

Международный день защиты бельков (International Day of Action for the Seals), или День белька, отмечается ежегодно 15 марта во многих странах мира, он был установлен по инициативе Международного Фонда Защиты Животных IFAW.

Бельки – детеныши гренландского тюленя – являются объектом охоты уже многие десятилетия, прежде всего, из-за своего прекрасного меха. Именно спрос на этот мех, чаще всего продиктованный модными веяниями, а не насущной необходимостью, толкает человека на уничтожение этих зверьков в огромном количестве. Еще несколько лет назад его можно было легально продать в Европе, России, Китае и многих других странах.

Гренландские тюлени водятся в Северной Атлантике, Белом, Баренцевом, Карском и Гренландском морях. Одиннадцать месяцев тюлениха вынашивает детеныша, а весной взрослые самки и самцы на несколько недель поднимаются на лед из моря, чтобы там появилось их потомство – очаровательные и беззащитные бельки.

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Традиции, Праздники, 15 марта, Международный день защиты бельков.\, Какие завтра праздники, Федот Ветронос, Всемирный день защиты прав потребителей.
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