Медики рассказали, каким группам людей легче "подхватить" вирус

Новости Украины:Медики заявили, какие группы людей находятся в зоне риска для заражения вирусом.

Пониженный иммунитет, а значит низкое сопротивление вирусам, имеют люди с нарушениями сна, беременные женщины, многодетные родители, гипертоники и люди с хроническим заболеваниями. Об этом во время пресс-конференции рассказал кардиолог, сомнолог, президент Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация медицины сна", главный врач лаборатории сна "Укртелемед" Юрий Погорецкий.

Так, в группу риска заразиться вирусом входят люди с нарушением сна и низким иммунитетом:

Дети

"Если дети похрапывают или посапывают, значит они уже задыхаются и начинается гипоксия. Аденоиды, гланды — не откладывать далеко — это источник инфекции и главная причина снижения иммунитета у детей", — считает сомнолог.

Беременные

52% беременных — храпят, а значит тоже имеют пониженный иммунитет и гипоксию, что, по мнению эксперта, замедляет развитие плода, влияет на снижение иммунитета. Поэтому беременным рекомендуется особенно строго соблюдать карантин и, особенно, высыпаться. Так как они спят по 4-5 часов, что приводит к снижению иммунитета.

Гипертоники

"78% пациентов с артериальной гипертензией имеют различную степень апноэ и нуждаются в диагностике и СРАР-терапии. В стране 12 млн гипертоников", — рассказал Погорецкий.

Инсульты и инфаркты

Сообщается, что 50 тысяч инфарктов в год случается ночью под утро, когда человек задыхается, и 100 тысяч инсультов случается ночью в момент пауз дыхания во сне.

Так, категория перенесших инсульты и инфаркты будут иметь низкий иммунитет.

Люди с такими проблемами и заболеваниями: эпилепсия, энурез, онкология, вся неврология, эндокринология и пульмонология

Медик предупреждает, что, если есть подобные проблемы нужно понимать — у этой категории людей снижен иммунитет.

Эректильная дисфункция

"Если резко снизилось сексуальное влечение, это тоже говорит о снижении иммунитета", — считает доктор.

Он также отмечает, что в зоне риска находятся и люди с определенными профессиями: врачи, полицейские, пожарные, пилоты, дальнобойщики — все те, кто имеют ненормированный рабочий день и работают ночью.

Как сообщалось ранее, что иммунитет человека зависит от выработки мелатонина, а последний зависит от качества сна. Для того, чтобы иммунитет оставался высоким, необходимо спать с 22:00 до 6:00.