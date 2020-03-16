Криклий обещает продолжить эвакуацию украинцев из "зараженных" стран

Новости Украины:Министр инфраструктуры Владислав Криклий обещает, что министерство продолжит эвакуацию украинских граждан.

Министерство инфраструктуры продолжит проводить эвакуацию украинских граждан из стран, охваченных эпидемией.

Об этом на брифинге представителей правительства по поводу спецрейса Тревизо-Киев компании SkyUp рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Все меняется быстро, не ежедневно и не ежечасно, ежеминутно меняются вводные данные. Мы проговаривали с коллегами - работать будем по модели хаба, выберем 5-6 направлений, откуда можно будет организовать перевозку”, - отметил Криклий.

Министр заявил, что провёл встречу с туристическими операторами - важно, чтобы туристы из стран, где пока нет карантинных мер, скорее вернулись домой. Криклий подчеркнул, что министерство будет делать все, чтобы в период кризиса не допустить сбоев в движении грузового транспорта - морские, наземные и воздушные грузоперевозки - продолжаются бесперебойно.

“Мир не был готов. Но каждую минуту мы становимся более организованными. Три наших министерства и другие демонстрируют очень высокий уровень мобилизации”, - отметил глава инфраструктурного ведомства.

Также Владислав Криклий поблагодарил мобильных операторов за то, что позволили украинцам звонить на горячие линии посольств без платы за роуминг и разослали предупреждающие сообщения от Минздрава.

Напомним, сегодня возвращаются 123 украинца, заблокированные на границе Италии и Словении. Их обследовали итальянские медики, на борту работали эпидемиологи. Все необходимые процедуры пассажиры прошли. Люди здоровы и после приземления в аэропорту “Борисполь” будут направлены на самоизоляцию в домашних условиях.