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Министр инфраструктуры: Украина вернет всех граждан домой

Министр инфраструктуры: Украина вернет всех граждан домой
15:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мининфраструктуры вернет всех граждан домой и не позволит авиакомпаниям спекулировать на отмене рейсов.

Министерство инфраструктуры Украины обещает вернуть на родину всех граждан Украины, оставшихся за границей, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе брифинга во вторник.

"За сегодня и завтра мы будем проводить множество рейсов по эвакуации наших граждан вместе с нашими авиаперевозчиками. И всех вернем. Есть отдельные исключительные случаи – несколько отелей с нашими согражданами, где уже введен карантинный режим - по ним будет отдельная ситуация. Консульство Украины уже держит связь с этими гражданами, но там, к сожалению, придется придерживаться введенного карантинного режима", - констатировал министр.

Он также подчеркнул, что авиаперевозчики продавшие билеты, должны выполнить все рейсы по возврату украинских пассажиров на родину.

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"Уважаемые авиаперевозчики! Если вы продали билеты – вы должны возвращать пассажиров. Мы в любом случае их вернем. Но если мы вернем их за свой счет – мы будем обращаться с исковыми заявлениями, чтобы компенсировать эти средства. Потому, пожалуйста, не спекулируйте на этом, не повышайте цены на билеты", - отметил министр.

Касательно украинцев, оставшихся в Шри-Ланке, Мининфраструктуры заявило, что будет требовать от авиакомпании FlyDubai вернуть украинцев на родину.

"В противном случае мы вернем их сами, и сделаем это в срочном порядке, но будем выставлять авиакомпании требования соответствующих компенсаций", - заявил Криклий.

Напомним: 

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Египет, Мининфраструктуры, Рейсы, Карантин, Коронавирус, Владислав Криклий.
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