Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет

В ближайшие сутки с юго-запада Европы в Украину начнет перемещаться более теплая и сухая воздушная масса, поэтому температура будет повышаться, но ближайшая ночь в юго-восточной половине страны еще останется морозной.
Как сообщает Укргидрометцентр, на территории Украины 18 марта будет без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в юго-восточной части - северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 2-8° мороза; днем 7-12° тепла, в западных областях до 15°.
В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью, утром местами возможен туман. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была 20,8° в 2012 году, самая низкая ночью -18,7° в 1898 году.
Прогноз погоды на 18 марта, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на среду, 18 марта, в городах Украины:
В четверг, 19 марта, также без осадков.
Ветер юго-западный, западный , 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 10-15° тепла; в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 13-18° ( в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 3-8°).
В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 13-15°.
Прогноз погоды на 19 марта, фото: meteo.gov.ua
Согласно прогнозу, в Украине 20 марта без существенных осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 20 марта в Украине 1-6° тепла; днем 10-15°, в южной части до 18°.
На Киевщине 20 марта существенных осадков не ожидается. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью, 20 марта 1-6° тепла; днем 10-15°.
Прогноз погоды на 20 марта, фото: meteo.gov.ua
Согласно прогнозу, 21 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, дождь, на западе страны с мокрым снегом; температура ночью 0-6° тепла, днем в западных и северных областях 4-9°, на остальной территории 7-12°.
Прогноз погоды на 21 марта, фото: meteo.gov.ua
22 марта на большей части территории страны мокрый снег с дождем (на юге и юго-востоке страны преимущественно дождь); температура ночью 0-5° мороза, в южной и восточной части 1-6° тепла, днем 3-8° тепла, на западе и севере страны от 1° мороза до 4° тепла.
В столичном регионах 21 марта ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°. 22 марта мокрый снег с дождем; температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
Прогноз погоды на 22 марта, фото: meteo.gov.ua
Напомним, весеннее равноденствие обычно приходится на период с 19 по 22 марта (в високосном 2020 году — 20 числа), и представляет собой сутки, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой.
По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.