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Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет

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Прогноз погоды на 18 марта: в Украине ближайшие сутки потеплеет
08:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Погода в Украине в среду, 18 марта, будет безоблачной, днем синоптики обещают до +14 градусов тепла, однако ночью температура местами опустится даже до -5.

В ближайшие сутки с юго-запада Европы в Украину начнет перемещаться более теплая и сухая воздушная масса, поэтому температура будет повышаться, но ближайшая ночь в юго-восточной половине страны еще останется морозной.

Как сообщает Укргидрометцентр, на территории Украины 18 марта будет без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в юго-восточной части - северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, в восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях 2-8° мороза; днем 7-12° тепла, в западных областях до 15°.

В Киеве - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью, утром местами возможен туман. Температура ночью около 0°, днем 8-10° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 18 марта самая высокая температура днем была 20,8° в 2012 году, самая низкая ночью -18,7° в 1898 году.

Прогноз погоды на 18 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 18 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +12...+14
  • Львов – +13...+15
  • Ивано-Франковск – +12...+14
  • Тернополь – +11...+13
  • Черновцы – +12...+14
  • Хмельницкий – +10...+12
  • Луцк – +12...+14
  • Ровно – +11...+13
  • Житомир – +9...+11
  • Винница – +9...+11
  • Одесса – +8...+10
  • Николаев – +10...+12
  • Херсон – +9...+11
  • Симферополь – +8...+10
  • Кропивницкий – +10...+12
  • Черкассы – +9...+11
  • Чернигов – +8....+10
  • Сумы - +9... +11
  • Полтава – +9...+11
  • Днепр – +10...+12
  • Запорожье – +9...+11
  • Донецк – +8...+10
  • Луганск – +9...+11
  • Харьков – +10...+12
  • Киев – +8...+10

В четверг, 19 марта, также без осадков.

Ветер юго-западный, западный , 5-10 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, днём 10-15° тепла; в западных областях ночью 1-6° тепла, днем 13-18° ( в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 3-8°).

В Киеве - без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 13-15°.

Прогноз погоды на 19 марта, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, в Украине 20 марта без существенных осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 20 марта в Украине 1-6° тепла; днем 10-15°, в южной части до 18°.

На Киевщине 20 марта существенных осадков не ожидается. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью, 20 марта 1-6° тепла; днем 10-15°.

Прогноз погоды на 20 марта, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 21 марта ночью в западных областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части, дождь, на западе страны с мокрым снегом; температура ночью 0-6° тепла, днем в западных и северных областях 4-9°, на остальной территории 7-12°.

Прогноз погоды на 21 марта, фото: meteo.gov.ua

22 марта на большей части территории страны мокрый снег с дождем (на юге и юго-востоке страны преимущественно дождь); температура ночью 0-5° мороза, в южной и восточной части 1-6° тепла, днем 3-8° тепла, на западе и севере страны от 1° мороза до 4° тепла.

В столичном регионах 21 марта ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°. 22 марта мокрый снег с дождем; температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

Прогноз погоды на 22 марта, фото: meteo.gov.ua

Конон-огородник, Конон Градарь: приметы и обряды на 18 марта

Напомним, весеннее равноденствие обычно приходится на период с 19 по 22 марта (в високосном 2020 году — 20 числа), и представляет собой сутки, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Снег, Синоптики, Потепление, Весна, Март, Прогноз погоды, Погода в марте.
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