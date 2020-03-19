Прогноз погоды на 19 марта: в Украине будет тепло и дождливо

Новости Украины:Погода в Украине в четверг, 19 марта, будет очень теплой и солнечной, осадков не ожидается.

В Украине 19 марта ожидается от 7 до 17° тепла, без осадков. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"19 марта без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в восточных, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях 2-7° мороза, днем 12-17° тепла, в Карпатах 7-12°", - отмечается в сообщении.

В ближайшей синоптической перспективе 19 марта окажется самым теплым. Об этом в фейсбуке написала синоптик Наталья Диденко.

В Киеве осадков не предвидится. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 14-16°. В Киевской области также без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 12-17° тепла.

Прогноз погоды на 19 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 19 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +15...+17

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +11...+13

Николаев – +14...+16

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Сумы – +13... +15

Полтава – +13...+15

Днепр – +13...+15

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +13...+15

Киев – +14...+16

20 марта в Украине переменная облачность; дождь возможен лишь в западных областях; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в южной части до 18°.

Прогноз погоды на 20 марта, фото: meteo.gov.ua

21 марта облачно с прояснениями; ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме востока, дожди, на западе и севере страны с переходом в мокрый снег, понижение температуры: ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, на юге до 15°, в западных и северных областях 2-7° тепла.

В Киеве и Киевской области 20 марта переменная облачность; без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°. 21 марта облачно с прояснениями; дождь с переходом в мокрый снег, температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 21 марта, фото: meteo.gov.ua

22 марта в Украине мокрый снег, на юге и востоке с дождем, лишь в северных областях без осадков; 23 марта небольшой снег, в южных областях без осадков. Температура ночью 1-7° мороза, 22 марта в южной и восточной части 0-6° тепла; днем 0-6° тепла, на западе и севере страны от 2° мороза до 3° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днем 3-8° мороза (ночью 22 марта 9-14° мороза).

В Киеве и Киевской области 22 марта без осадков; 23 марта небольшой снег. Температура ночью 1-6° мороза; днем 22 марта 0-5° тепла; 23 марта от 2° мороза до 3° тепла.

Прогноз погоды на 22 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, весеннее равноденствие обычно приходится на период с 19 по 22 марта (в високосном 2020 году — 20 числа), и представляет собой сутки, когда продолжительность дня и ночи становится одинаковой.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.