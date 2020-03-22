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Рекомендации от Минздрава: Как правильно организовать самоизоляцию дома

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Рекомендации от Минздрава: Как правильно организовать самоизоляцию дома
19:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В связи с карантином по всей Украине и распространением коронавируса Минздрав настаивает на самоизоляции и дает рекомендации дальнейших действий.

Министерство здравоохранения дало рекомендации по самоизоляции и действиям при симптомах острого респираторного заболевания.

Рекомендации опубликованы на Facebook-странице Министерства здравоохранения.

"При первых симптомах респираторных заболеваний позвоните семейному врачу и оставайтесь дома. Внимательно отнеситесь к самоизоляции и следуйте рекомендациям. Это поможет не только обезопасить себя, но и уберечь от инфицирования сотни сограждан", - говорится в сообщении.

"Закрыто на карантин": как живут города и страны в условиях пандемии коронавируса 

В частности, советы касаются того, как правильно организовать самоизоляцию дома, соблюдение правил гигиены, дезинфекции поверхностей, использование предметов домашнего обихода, мониторинг состояния здоровья и тому подобное.

Как сообщалось, в Украине зарегистрировано 47 случаев заболевания Covid-19.

Напомним:

  • По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.

  • В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.

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Украина, Минздрав, Заболевание, Карантин, Изоляция, Заражение, Коронавирус.
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