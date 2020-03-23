Спецпоезд с украинцами отправился из Риги в Киев (Фото)

Новости Украины:Специальный эвакуационный поезд выехал из Риги в Киев.

Поезд по маршруту Рига-Вильнюс-Минск-Киев для эвакуации граждан Украины, которые остались на территории Латвии, Литвы и Беларуси в связи с введением карантина, отправился вечером 22 марта.

Об этом сообщает в Facebook Посольство Украины в Латвии.

"Сообщаем, что, как и было запланировано, в 19:40 22 марта 2020 года специальный эвакуационный поезд отправился из Риги в Киев. Этим поездом обеспечена эвакуация 267 граждан Украины из Латвии по поручению руководства Украины. Спасибо латвийским партнерам за содействие в организации спецпоезда! ", - говорится в сообщении.

Предусматривается, что этим же поездом будет осуществляться эвакуация граждан из Литвы (Шяуляй и Вильнюс) и Беларуси (Минск).

Напомним: