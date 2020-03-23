Ляшко о COVID-19: Мы все потенциально можем быть инфицированными

Новости Украины:Главный санитарный врач Украины призывает носить маски в общественных местах.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев носить маски в общественных учреждениях, чтобы обезопасить себя и других от инфицирования коронавирусом.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 23 марта.

"Сегодня я надел маску по одной причине - мы находимся в мировой пандемии коронавирусной болезни, и сегодня мы все потенциально можем быть инфицированными. Маску я надеваю, когда захожу в помещение, где есть другие люди. Маску я надеваю по одной причине - я точно не знаю, могу ли я быть в инкубационном периоде или нет. Поэтому рекомендую и вам надевать хирургическую маску всегда, когда посещаете общественные учреждения: больницы, банки и другие объекты, которые продолжают функционировать", - сказал Ляшко.

Он напомнил, что в Украине на сегодняшний день зафиксировано 73 случая заражения Covid-19. За прошлые сутки, по данным ЦОЗ, зафиксировано 26 новых случаев.

В то же время Ляшко подчеркнул, что информация о 8 людях, которые выздоровели после Covid-19 не соответствует действительности. По его словам, были исследованы 8 подозрений на новую коронавирусную болезнь, и во время повторного тестирования этих лиц не выявлен Covid-19.

Как известно, по данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 в мире составляет 339 710, из них более 99 тысяч человек выздоровели, умерли 14 704 человека.

В Украине подтверждено 73 случая инфицирования, три из них летальные.