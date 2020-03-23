Скачать
Понедельник, 23.03.2020
Сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса
Сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса
Как протекает болезнь: симптомы COVID-19 по дням
Как протекает болезнь: симптомы COVID-19 по дням
"Здравствуй, брат": Это′О обратился к Роналдиньо
"Здравствуй, брат": Это′О обратился к Роналдиньо
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 марта

Ляшко о COVID-19: Мы все потенциально можем быть инфицированными

Ляшко о COVID-19: Мы все потенциально можем быть инфицированными
14:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Главный санитарный врач Украины призывает носить маски в общественных местах.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко призвал украинцев носить маски в общественных учреждениях, чтобы обезопасить себя и других от инфицирования коронавирусом.

Об этом он заявил на брифинге в понедельник, 23 марта.

"Сегодня я надел маску по одной причине - мы находимся в мировой пандемии коронавирусной болезни, и сегодня мы все потенциально можем быть инфицированными. Маску я надеваю, когда захожу в помещение, где есть другие люди. Маску я надеваю по одной причине - я точно не знаю, могу ли я быть в инкубационном периоде или нет. Поэтому рекомендую и вам надевать хирургическую маску всегда, когда посещаете общественные учреждения: больницы, банки и другие объекты, которые продолжают функционировать", - сказал Ляшко.

Сколько украинцев за границей лечатся от коронавируса

Он напомнил, что в Украине на сегодняшний день зафиксировано 73 случая заражения Covid-19. За прошлые сутки, по данным ЦОЗ, зафиксировано 26 новых случаев.

В то же время Ляшко подчеркнул, что информация о 8 людях, которые выздоровели после Covid-19 не соответствует действительности. По его словам, были исследованы 8 подозрений на новую коронавирусную болезнь, и во время повторного тестирования этих лиц не выявлен Covid-19.

Как протекает болезнь: симптомы COVID-19 по дням

Как известно, по данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 в мире составляет 339 710, из них более 99 тысяч человек выздоровели, умерли 14 704 человека.

В Украине подтверждено 73 случая инфицирования, три из них летальные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, МОЗ, Вирус, Карантин, Пандемия, Виктор Ляшко, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Потери оккупантов на Донбассе: в Штабе обнародовали данные за неделю
02 В Украине могут ограничить производство продуктов питания
03 Проблема решаема: найден новый способ оценки скорости расширения Вселенной
04 Карантин ужесточают: список новых ограничений в связи с коронавирусом
05 Появилось изображения нового пикапа KIA (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 марта
В Киеве вводят новые правила посещения магазинов и аптек
В Киеве вводят новые правила посещения магазинов и аптек
Украинцам увеличат субсидии для оплаты коммуналки
Украинцам увеличат субсидии для оплаты коммуналки
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.03 – 22.03.2020)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь