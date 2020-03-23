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В Киеве - четыре новых случая заражения COVID-19

В Киеве - четыре новых случая заражения COVID-19
17:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В Киеве зафиксировали уже 28 случаев заболевания Covid-19.

Четыре новых лабораторно подтвержденных случаев острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, получено в Киеве в понедельник.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Сегодня днем мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. То есть количество киевлян, заболевших Covid-19, выросла в столице до 28 человек", - написал Кличко на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

По его словам, среди новых случаев - 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области, 28-летняя женщина, которая вернулась из Австрии, и 21-летний юноша, контактировавший с больным родственником.

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"Двое пациентов находятся в Александровской больнице. А двое - на самоизоляции лечатся дома под контролем врачей", - рассказал мэр.

Кличко отметил, что из-за угрозы возможного быстрого распространения инфекции он обратился к Министерству внутренних дел с просьбой усилить контроль над соблюдением киевлянами, особенно прибывающими в Украину из-за рубежа, суровых ограничительных мер, а также выполнение предприятиями и учреждениями мер по организации дистанционной работы сотрудников.

По данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на вечер воскресенья в Украине были лабораторно подтверждены 73 случая заболевания: в Днепропетровской области - 2; Донецкой - 1; Житомирской - 2 (1 летальный); Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), из которых 3 за минувшие сутки; Киеве - 29 (из них 20 выявлено за минувшие сутки); Киевской - 5, из которых 1 за минувшие сутки; Львовской - 2, из которых 1 за минувшие сутки; Тернопольской - 1; Черновицкой - 25 (1 летальный); Черкасской - 1 подтвержден за минувшие сутки.

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Впоследствии Кличко уточнил, что в Киеве в воскресенье зафиксировано 14, а не 20 новых случаев заболевания Covid-19, вследствие чего общее количество инфицированных достигло 24.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вирус, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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