Пандемия COVID-19: ВОЗ бьет тревогу

Новости Украины:Глава ВОЗ предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса.

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.

Об этом предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло всего четыре дня.

Он призвал все страны активно бороться с распространением COVID-19.

"Вы не можете выиграть футбольный матч, только защищаясь. Нужно и атаковать. Призывать людей оставаться дома и (применять - ред.) другие меры дистанцирования важно, чтобы замедлить распространение коронавируса, и выиграть время, но это защитные меры", - написал доктор Тедрос в своем твиттере.

Глава ВОЗ убежден, что для победы нужно "атаковать коронавирус с помощью агрессивной и целенаправленной тактики".

Такая борьба должна в себя включать "тестирование каждого случая, напоминающего COVID-19, изолирование и заботу о каждом подтвержденном случае, а также отслеживание и помещение на карантин" всех, кто имел связь с инфицированным пациентом.