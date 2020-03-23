Пандемия COVID-19: ВОЗ бьет тревогу

Темпы распространения коронавируса COVID-19 в мире ускоряются.
Об этом предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
"В ВОЗ получили данные о более 300 тыс. случаях заражения COVID-19. Эта проблема затронула почти все страны мира. Распространение пандемии ускоряется", - сказал Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Глава ВОЗ пояснил, что между первым и 100-тысячным случаем заражения прошло 67 дней. Затем потребовалось только 11 дней, а чтобы достигнуть отметки в 300 тыс. заразившихся ушло всего четыре дня.
Он призвал все страны активно бороться с распространением COVID-19.
"Вы не можете выиграть футбольный матч, только защищаясь. Нужно и атаковать. Призывать людей оставаться дома и (применять - ред.) другие меры дистанцирования важно, чтобы замедлить распространение коронавируса, и выиграть время, но это защитные меры", - написал доктор Тедрос в своем твиттере.
Глава ВОЗ убежден, что для победы нужно "атаковать коронавирус с помощью агрессивной и целенаправленной тактики".
Такая борьба должна в себя включать "тестирование каждого случая, напоминающего COVID-19, изолирование и заботу о каждом подтвержденном случае, а также отслеживание и помещение на карантин" всех, кто имел связь с инфицированным пациентом.