Скачать
Вторник, 24.03.2020
Итоги дня 23 марта: коронавирус в Украине, режим ЧС и весенний призыв
Итоги дня 23 марта: коронавирус в Украине, режим ЧС и весенний призыв
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 24 марта
Нардеп удостоился высокой спортивной награды
Нардеп удостоился высокой спортивной награды
Ефимов день: приметы и обряды 24 марта
Ефимов день: приметы и обряды 24 марта

Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны

Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны
07:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Министерство здравоохранения ожидает всплеск коронавируса в Украине, как в других странах.

Поставка тестов позволят расширить тестирование, впрочем рост заболеваемости произойдет и дальше, потому что вирус начал распространяться внутри страны.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Число больных коронавирусом будет увеличиваться не за счет того, что мы расширяем диагностику. А за счет того, что у нас во-первых, появилось внутристрановое распространение... И все же, как и в других странах, мы ожидаем, что будет всплеск. Нам не нужно пиковая нагрузка именно на систему здравоохранения", - заявил Ляшко.

Также, по его словам, дооснастили национальную референс-лабораторию.

Ляшко о лечении коронавируса: 80% больных будут получать медпомощь на дому

"Сегодня она увеличила мощность в несколько десятков раз, раньше она могла проводить 200 исследований в сутки, сейчас она может производить 1200 исследований в сутки", - сказал Ляшко.

В то же время главный санврач отметил, что количество больных увеличится не через расширения диагностики, а вследствие того, что появилась внутри страны передача вируса. По примеру других стран, Минздрав ожидает всплеска заболеваемости.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что вы умеете делать лучше других
02 На Банковой отстрочили весенний призыв
03 Нардепы "ЕС" обвинили Бужанского в распространении фейков и обратились в СБУ и ГБР
04 Самые опасные бытовые предметы на фоне COVID-19
05 Премьер: Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холодно и ветрено: синоптики предупредили украинцев о погодных &quot;сюрпризах&quot;
Погода на 24 марта: в Украине будет холодно и ветрено
&quot;Она в порядке&quot;: Трамп рассказал о состоянии здоровья своей супруги
Мелания Трамп сдала тест на Covid-19
Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны
Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Новолуние 24 марта 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь