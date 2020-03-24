Ляшко: Коронавирус начал распространяться внутри страны

Новости Украины:Министерство здравоохранения ожидает всплеск коронавируса в Украине, как в других странах.

Поставка тестов позволят расширить тестирование, впрочем рост заболеваемости произойдет и дальше, потому что вирус начал распространяться внутри страны.

Об этом в эфире программы “Свобода слова” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Число больных коронавирусом будет увеличиваться не за счет того, что мы расширяем диагностику. А за счет того, что у нас во-первых, появилось внутристрановое распространение... И все же, как и в других странах, мы ожидаем, что будет всплеск. Нам не нужно пиковая нагрузка именно на систему здравоохранения", - заявил Ляшко.

Также, по его словам, дооснастили национальную референс-лабораторию.

"Сегодня она увеличила мощность в несколько десятков раз, раньше она могла проводить 200 исследований в сутки, сейчас она может производить 1200 исследований в сутки", - сказал Ляшко.

В то же время главный санврач отметил, что количество больных увеличится не через расширения диагностики, а вследствие того, что появилась внутри страны передача вируса. По примеру других стран, Минздрав ожидает всплеска заболеваемости.

Напомним: