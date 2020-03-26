Непредоставление декларации: суд открыл дело против Ермака

Новости Украины:ОАСК открыл дело в отношении непредставления Ермаком декларации за прошлый год.

Окружной административный суд Киева открыл производство по непредставлению Андреем Ермаком декларации за 2019 год, когда он был кандидатом на должность Председателя Офиса Президента Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд обязать руководителя НАПК предоставить предписание главе государства Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования для выяснения причин непредоставления Андреем Ермаком, как кандидатом на должность Председателя Офиса Президента Украины, декларации за 2019 год", — говорится в сообщении.

Также среди других требований иска — признание такой бездеятельности главы НАПК — противоправной.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", — отмечается в сообщении.

Напомним: