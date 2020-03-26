Инсулин для больных диабетом: Кабмин выделил 650 миллионов

Свыше 651 миллиона гривень пойдут в регионы на обеспечение инсулином пациентов с диабетом.
Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины на заседании 25 марта, говорится в пресс-релизе Национальной службы здоровья.
"Принятие этого Постановления Национальная служба здоровья инициировала своим письмом еще в феврале 2019 года. Этим решением средства, предусмотренные на обеспечение препаратами инсулина больных сахарным диабетом в программе медицинских гарантий, были направлены в субвенцию для регионов", - говорится в пресс-релизе.
В НСЗУ отметили, что сейчас обеспечение препаратами инсулина больных сахарным диабетом администрируют местные власти, в распоряжение которых и пошли деньги согласно решению Кабмина.
"Эти средства будут распределены между областями. Ответственность за эффективное и рациональное использование лежит именно на органах местного самоуправления", - отметили в НСЗУ.
В Нацслужбе добавили, что ранее средства на обеспечение больных диабетом, нуждающихся в инсулинотерапии, были заложены в Программе медицинских гарантий, которая в полном объеме стартует с 1 апреля 2020 года. В то же время, обеспечение полноценной выписки и отпуска препаратов инсулина для лечения больных диабетом по электронному рецепту возможны при условии готовности всех участников процесса: аптек, врачей, фармпроизводителей и пациентов.
На сегодня эта подготовка продолжается. И сейчас планируется, что администрирование программы реимбурсации препаратов инсулина перейдет к НСЗУ с 1 октября 2020 года. НСЗУ станет единственным плательщиком по программе, рецепт будет исключительно электронным. А все участники процесса будут пользоваться теми преимуществами, которые предоставляет единый плательщик НСЗУ, как это сейчас происходит с программой реимбурсации "Доступные лекарства".
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