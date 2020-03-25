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Кабмин будет проводить заседания дистанционно

Кабмин будет проводить заседания дистанционно
15:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина kmu.gov.ua

Новости Украины:Денис Шмыгаль поручил обеспечить возможность проведения дистанционных заседаний Кабмина.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил разработать и ввести возможность дистанционного проведения заседаний украинского правительства на случай обострения ситуации с эпидемией коронавируса.

"Озвучу предложение о необходимости разработать и ввести возможность дистанционной работы в режиме дистанционных заседаний правительства для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу так, как мы и все предприятия предложили по возможности перевести на дистанционную работу. Также и по заседанию правительства должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации с эпидемией", - сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По словам премьера, этот вопрос касается секретариата правительства и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Чрезвычайную ситуацию вводят по всей Украине: карантин продлили

Как сообщалось, 13 марта Кабмин внес изменения в регламент своей работы и разрешил дистанционное участие членов Кабмина и проведение правительственных заседаний в онлайн-режиме.

Как сообщалось, у Украине по состоянию на 10:00 25 марта подтверждено 113 случав Covid-19, в том числе один в Волынской области, подтвержденный за минувшие сутки.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 25 марта превысило 423 тыс., из них более 290 тыс. — активные.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Кабмин, Заседания Кабмина, Денис Шмыгаль.
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