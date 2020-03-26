Возвращение украинцев из РФ: "УЗ" готовит спецрейс

Укрзализныця 27-29 марта выполнит спецрейс по маршруту "Киев - Москва - Киев", которым заберет украинцев из Российской Федерации в связи с карантинными ограничениями.
Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.
"Укрзализныця по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры Украины назначила на 27 марта рейс поезда № 906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер, в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу", - говорится в сообщении.
Как отмечается, поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, а прибудет в Москву 28 марта в 10:14.
В обратном направлении поезд под № 905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35 и прибудет в Киев 29 марта в 7:32.
Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.
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