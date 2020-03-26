Возвращение украинцев из РФ: "УЗ" готовит спецрейс

Новости Украины:Укрзализныця 29 марта вернет украинцев из РФ.

Укрзализныця 27-29 марта выполнит спецрейс по маршруту "Киев - Москва - Киев", которым заберет украинцев из Российской Федерации в связи с карантинными ограничениями.

Об этом сообщается на сайте Мининфраструктуры.

"Укрзализныця по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры Украины назначила на 27 марта рейс поезда № 906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и Российской Федерации, которые вследствие ограничительных мер, в связи с карантином, не имеют возможности самостоятельно пересечь границу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, а прибудет в Москву 28 марта в 10:14.

В обратном направлении поезд под № 905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35 и прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Билеты на указанный поезд доступны в продаже только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Напомним: