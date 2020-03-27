"Сколько нам надо выделить финансов на еще живых людей": Емец опять удивил резким высказыванием

Новости Украины:Глава Минздрава опять удивил странным высказыванием.

Министр здравоохранения Илья Емец призвал финансировать живых людей, а не трупов, намекая про людей, которым больше 65 лет.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

Емец напомнил о возрастной группе риска заражения коронавирусом и посоветовал финансистам подсчитать, сколько нужно выделить денег "на еще живых людей, а не на трупых".

"Продолжительность жизни средняя для мужчин, по-моему, у нас составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что когда финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас... я не пугаю и не шучу... которые у нас еще живы, то я все время говорю, вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов. Да? Но на еще живых людей, а не на трупых", - заявил министр.

"Посмотрел эпическое интервью министра здравоохранения Емца, которое он дал 112 каналу. Сейчас пишут, что министр в нем назвал трупами людей старше 65 лет, но на самом деле довольно сложно понять, что сказал Емец", - отреагировал на высказывание министра журналист Денис Казанский.

Напомним: