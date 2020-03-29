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Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" попали в ШИЗО в колониях России

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" попали в ШИЗО в колониях России
22:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Фигуранты "первой симферопольской группы" попали в ШИЗО в колониях города Салават в РФ.

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (первая симферопольская группа) Айдер Салединов, Теймур Абдуллаев и Эмиль Джемаденов находятся в ШИЗО после этапирования в российские исправительные колонии ИК-2 и ИК-16 города Салават в РФ.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Эдема Семедляева.

По его словам, колонии, в которых содержатся крымские политзаключенные, посетил местный юрист по просьбе крымских коллег.

"Он посетил ИК-2, в которой находятся Айдер Салединов и Теймур Абдуллаев. Айдер по прибытии сразу же получил выговор, так как не заправил надлежащим образом кровать, получил 10 суток ШИЗО, после этого еще несколько раз получал взыскание... По поводу Абдуллаева Теймура, также сообщает коллега, что с первых дней он, по логике администрации, "нарушитель". Со второго дня практически он находится в штрафном изоляторе - по разным надуманным причинам. То не поздоровался с администрацией, то не заправил постель, то межкамерная "связь" была", – рассказал адвокат.

У фигурантов дел "дел Хизб ут-Тахрир" ухудшилось состояние здоровья

Он отметил, что, по мнению Абдуллаева, администрация колонии таким образом на него давит, пытается склонить к сотрудничеству.

"Также наш коллега побывал в ИК-16, где посетил Эмиля Джемаденова, который сообщил что, в исправительную колонию попал 15 февраля и с 15 февраля по сегодняшний день практически также находится в штрафном изоляторе, тоже по надуманным основаниям. То не вышел на зарядку, то якобы спал в дневное время на кровати и подобные нарушения", – подчеркнул адвокат.

Что касается Узеира Абдуллаева, то он не был в ШИЗО, лишь получил устное взыскание на карантине, рассказал Семедляев.

"У него (Узеира Абдуллаева – ред.) проблемы с носом, постоянный насморк, который стал хроническим и никак не лечится в условиях тюрьмы", - добавил адвокат.

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По его словам, информацию о нахождении Рустема Исмаилова в ИК-16 салаватскому адвокату не подтвердили, и где он на сегодняшний день содержится – неизвестно.

Ранее сообщалось, что фигуранты первого симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" были доставлены в исправительные колонии города Салават в российском Башкортостане для отбывания наказания согласно приговору суда.

Напоминаем, незаконно осужденных фигурантов первой симферопольской группы ”дела Хизб ут-Тахрир” Узеира и Теймура Абдуллаевых этапировали в колонии российского города Салават, где они, вероятно, и будут отбывать ”наказание”.

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Все по теме:

РФ, Хизб-ут-Тахрир, ШИЗО, Теймур Абдуллаев, Айдер Салединов, Эмиль Джемаденов.
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