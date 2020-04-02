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Днем - солнце, ночью - заморозки: какой будет погода до конца недели

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Днем - солнце, ночью - заморозки: какой будет погода до конца недели
07:51 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Ближайшие ночи в Украине будут холодными, дни – умеренно теплыми, без осадков.

В ближайшие сутки, 2 апреля, поле повышенного давления продолжит определять в Украине сухую, ночью и утром холодную, днем умеренно теплую погоду, сообщает Укргидрометцентр.

В четверг - без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 8-13° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем около 0°.

В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° мороза, днем 10-12° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 апреля самая высокая температура днем была 23,1 градусов тепла в 2017 году, а самая низкая ночью - 8,8 градусов мороза в 1931 году.

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Прогноз погоды на 2 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Наталии Диденко 

Теплее всего будет в центральных, южных и восточных регионах Украины. Там столбики термометра поднимутся до +11 ... + 13 градусов.

"В дальнейшем температура воздуха будет постепенно повышаться, однако осадков существенных не видно. Поливать цветы и то, что уже посажено, надо будет много",– предупреждает на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве ночь четверга будет немного морозной – -1 ...-3 градуса. Днем потеплеет до +10 ... +12 градусов. Без осадков.

Прогноз погоды на четверг, 2 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +10…+12
  • Львов – +10…+12
  • Ивано-Франковск – +10…+12
  • Тернополь – +9…+11
  • Черновцы – +9…+11
  • Хмельницкий – +9…+11
  • Луцк – +9…+11
  • Ровно – +9…+11
  • Житомир – +10…+12
  • Винница – +11…+13
  • Одесса – +9…+11
  • Николаев – +11…+13
  • Херсон – +11…+13
  • Симферополь – +7…+9
  • Кропивницкий – +9…+11
  • Черкассы – +11…+13
  • Чернигов – +10…+12
  • Сумы – +9…+11
  • Полтава – +11…+13
  • Днепр – +11…+13
  • Запорожье – +11…+13
  • Донецк – +11…+13
  • Луганск – +10…+12
  • Харьков – +10…+12
  • Киев – +10…+12

В пятницу, 3 апреля, в Украине без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве 3 апреля - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 13-15°.

Прогноз погоды на3 апреля, фото: meteo.gov.ua

4 апреля в Украине переменная облачность, без осадков, только днем в западных, северных и центральных областях небольшой дождь, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15°, в западных и северных областях 7-12°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве переменная облачность, без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла; днем 7-12° тепла.

Прогноз погоды на 4 апреля, фото: meteo.gov.ua

5-6 апреля - без осадков, температуре 5 апреля ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 6-12° тепла, на юге страны ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; 6 апреля ночью 0-5° мороза, на юге от 2° тепла до 3° мороза, днем в Украине 9-15°, в Закарпатье до 18°; в Карпатах ночью 1-7° мороза, днем 5 апреля 0-5° тепла, 6 апреля - 4-9° тепла.

5-6 апреля в столице также без осадков. Температуре 5 апреля ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла; 6 апреля ночью 0-5° мороза, днем 9-14° тепла.

Прогноз погоды на 5 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 6 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, Леонид Горбань дал прогноз погоды на Пасху и апрель. 

Как сообщает синоптик, украинцам не стоит ждать тепла на Пасху. Вторая половина марта и начало апреля будут холодными, вплоть до существенных морозов. Также высока вероятность осадков, как дождей, так и снега, поэтому синоптик не рекомендует прятать теплую одежду.

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Повышение температуры придет уже на третьей неделе апреля, после чего установится ровная, теплая погода до самого конца месяца. В мае предварительно ожидается большая засуха, причем вторая и третья неделя месяца пройдут совсем без осадков.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Снег, Синоптики, Потепление, Весна, Март, Прогноз погоды.
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