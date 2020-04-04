Ляшко сообщил, что медики изменили алгоритм диагностики коронавируса

Новости Украины:Виктор Ляшко поделился новым алгоритмом диагностики коронавируса.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время рабочей поездки в Тернопольскую область заявил, что украинские медики изменили алгоритм диагностики коронавируса.

Об этом сообщает канал Т1 Новини.

"Медики, которые сейчас диагностируют Covid-19 методом ПЦР, также изменили алгоритм – отбирают материалы и у тех, кто болеет пневмонией. Мы утвердили новый протокол лечения, который базируется не на доказательной медицине, а на практическом опыте, практиках, приобретенных в странах, где уже раньше боролись с коронавирусом", - отметил Ляшко.

Он добавил, что Минздрав определил перечень медицинских специальностей, которые будут получать доплаты – 300%. В этом контексте, по мнению Ляшко, стоит поддержать инициативу тернопольской громады, где решили всем медикам, привлеченным к борьбе с Covid-19, доплачивать 10 тыс. грн. ежемесячно.

Главный государственный санитарный врач также встретился с членами штаба по борьбе с коронавирусом, посетил Козовскую райбольницу, пообщался с работниками инфекционного отделения и медиками Центра оказания скорой помощи.

Напоминаем, по последним данным, в Тернопольской области подтверждено 114 случаев заражения коронавирусом, два человека умерли.

В целом в Украине подтверждено 1072 случая коронавирусной инфекции, 27 летальных.