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МИД: От коронавируса за рубежом умерло 5 украинцев

МИД: От коронавируса за рубежом умерло 5 украинцев
05:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В МИД заявили, что за границей от коронавируса умерло 5 украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что за рубежом число умерших украинских граждан в результате поражения коронавирусной инфекцией возросло с 4 до 5 человек.

Об этом говорится в оперативной информации МИД по коронавирусу по состоянию на 20:00 3 апреля. В частности, на сегодняшний день за рубежом умерли 5 украинцев.

Однако в МИД не уточнили, в какой стране и пол умершего человека.

Во Франции от коронавируса умер украинец

Сейчас в разных странах число украинцев, которые лечатся, возросло до 166. Больше всего в Италии - 121. Кроме того, в Греции на лечении 16 украинских граждан, в Германии, Польше и Доминиканской Республике - по 4, в Австрии - 3, а в Швеции, Швейцарии, Таиланде, США, Сербии, на Сейшельских островах, в Российской Федерации, Португалии, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, Испании, Великобритании и Бельгии - по одному.

Кроме того, количество украинцев, которые выздоровели, возросло до 11 человек: четверо - в Японии, по двое - в Италии и Польше, по одному - в Нигерии, ОАЭ и ФРГ. При этом, 13 тыс. 817 украинских граждан обратились за помощью в зарубежные дипломатические ведомства Украины по программе "Защита".

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Украина, Италия, МИД, Коронавирус.
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