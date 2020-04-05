"Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков

В понедельник, 6 апреля, для учащихся 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки.
Речь идет об уроках по следующим предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.
Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00. Для каждого класса занятия будет отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности просмотреть их в Интернете.
Онлайн-уроки для 5 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы "ПлюсПлюс" и "112 Украина". Уроки будут доступны к просмотру также на ресурсах группы 1+1 media: 1+1 video, ТСН.ua, УНИАН, Главред.
Расписание уроков по дням:
Онлайн-уроки для 6 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы ZOOM и News One.
Расписание уроков по дням:
Онлайн-уроки для 7 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал ZIK.
Расписание уроков по дням:
Онлайн-уроки для 8 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будут транслировать телеканал "Индиго" и УНИАН.
Расписание уроков по дням:
Онлайн-уроки для 9 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы "Рада" и UA:Культура.
Расписание уроков по дням:
Онлайн-уроки для 10 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал UA:Первый.
Расписание уроков по дням:
Онлайн-уроки для 11 класса: когда и где будут показывать
Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал М1.
Расписание уроков по дням:
Домашние задания на карантине
На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя будут оставлять домашние задания, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше усвоить материал. Задания будут даваться по самым распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.
Напомним:
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