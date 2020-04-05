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Воскресенье, 05.04.2020
"Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
"Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
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"Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков

"Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
21:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Со следующей недели ученики 5-11 классов смогут просматривать уроки онлайн.

В понедельник, 6 апреля, для учащихся 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Так, на время карантина уроки по 11 предметам по четкому расписанию будут транслироваться на украинских телеканалах и YouTube-канале Министерства образования и науки.

Речь идет об уроках по следующим предметам: украинский язык, украинская литература, история Украины, всемирная история, английский язык, физика, алгебра, геометрия, география, химия и биология.

Такие уроки будут проходить с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00. Для каждого класса занятия будет отдельный телеканал или медиаресурс, который будет показывать уроки для тех детей, которые по разным причинам не имеют возможности просмотреть их в Интернете.

Онлайн-уроки для 5 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы "ПлюсПлюс" и "112 Украина". Уроки будут доступны к просмотру также на ресурсах группы 1+1 media: 1+1 video, ТСН.ua, УНИАН, Главред.

Расписание уроков по дням:

  • понедельник – английский язык, математика, зарядка;
  • вторник – украинский язык, математика, зарядка;
  • среда – украинский язык, история, зарядка, английский язык;
  • четверг – украинский язык, математика, зарядка;
  • пятница – английский язык, математика, зарядка.

Онлайн-уроки для 6 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы ZOOM и News One.

Расписание уроков по дням:

  • понедельник – английский язык, математика, зарядка, биология;
  • вторник – украинский язык, математика, зарядка, география;
  • среда – английский язык, математика, зарядка, история;
  • четверг – украинский язык, математика, зарядка, биология;
  • пятница – украинский язык, история, зарядка, английский язык, география, зарядка.

Онлайн-уроки для 7 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал ZIK.

Расписание уроков по дням:

  • понедельник – английский язык, история Украины, зарядка, математика, география, зарядка;
  • вторник – украинский язык, математика, зарядка, биология, физика, зарядка;
  • среда – английский язык, математика, зарядка, химия, география, зарядка;
  • четверг – украинский язык, всемирная история, зарядка, физика, биология, зарядка;
  • пятница – украинский язык, математика, зарядка, английский язык, химия, зарядка.

Онлайн-уроки для 8 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будут транслировать телеканал "Индиго" и УНИАН.

Расписание уроков по дням:

  • понедельник – английский язык, история Украины, зарядка, алгебра, география, зарядка;
  • вторник – украинский язык, геометрия, зарядка, биология, физика, зарядка, история Украины;
  • среда – английский язык, алгебра, зарядка, химия, география, зарядка;
  • четверг – украинский язык, геометрия, зарядка, всемирная история, физика, зарядка;
  • пятница – химия, английский язык, зарядка, биология.

Онлайн-уроки для 9 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будут транслировать телеканалы "Рада" и UA:Культура.

Расписание уроков по дням:

  • понедельник – украинский язык, алгебра, зарядка, английский язык, история Украины, зарядка, география;
  • вторник – украинская литература, геометрия, зарядка, физика, история Украины, зарядка, биология;
  • среда – английский язык, алгебра, зарядка, география, химия, зарядка;
  • четверг – украинский язык, геометрия, зарядка, физика, всемирная история, зарядка;
  • пятница – биология, украинская литература, зарядка, химия, английский язык, зарядка.

Онлайн-уроки для 10 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал UA:Первый.

Расписание уроков по дням:

  • понедельник – украинский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины, зарядка;
  • вторник – украинская литература, физика, зарядка, история Украины, биология, зарядка, география;
  • среда – английский язык, геометрия, зарядка, химия, география, зарядка;
  • четверг – украиский язык, физика, зарядка, английский язык, всемирная история, зарядка;
  • пятница – украинская литература, алгебра, зарядка, английский язык, химия, зарядка, биология.

Онлайн-уроки для 11 класса: когда и где будут показывать

Уроки по всем предметам будет транслировать телеканал М1.

Расписание уроков по дням:

  • понедельник – украинский язык, алгебра, зарядка, физика, история Украины, зарядка;
  • вторник – украинская литература, биология, зарядка, история Украины, география, зарядка;
  • среда – английский язык, геометрия, зарядка, химия, биология, зарядка;
  • четверг – украинская литература, физика, зарядка, английский язык, всемирная история, зарядка;
  • пятница – украинский язык, физика, зарядка, химия, алгебра, зарядка.

Домашние задания на карантине

На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя будут оставлять домашние задания, которые ученики смогут сделать, чтобы лучше усвоить материал. Задания будут даваться по самым распространенным в стране учебникам. Ссылки на электронные версии этих учебников также можно будет найти в описании под видео.

В Кабмине разъяснили новые ограничения, принятые с целью сдерживания распространения коронавируса.

Напомним: 

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Школа, Карантин, Коронавирус, Школа онлайн.
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