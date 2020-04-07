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В Украину вернулись еще более шести тысяч граждан

В Украину вернулись еще более шести тысяч граждан
11:08 Сегодня Телеграф ГПСУ Фото: ГПСУ

Новости Украины:За прошедшие сутки, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6,4 тысячи граждан Украины.

В понедельник в Украину вернулись 6,4 тыс. граждан, ранее находившихся за рубежом, сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"Вчера, 6 апреля, на въезд в Украину оформлено 6,4 тыс. граждан Украины. Кроме того, за минувшие сутки Украину покинули более 4,5 тыс. человек, из которых около 2 тыс. - иностранцы", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы во вторник.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки также фиксировалось снижение пассажиропотока по сравнению с предыдущим днем. В целом пограничники совершили более 12,2 тыс. пропускных операций на въезд и выезд из Украины.

Кроме того, более 3,3 тыс. человек прибыли в понедельник к пропускным пунктам без собственного транспорта, для их перевозки привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

МИД: В Украину за сутки вернулось около 11 тыс граждан

Также пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья почти 7,7 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено.

Также в установленном порядке оформлялись информативные соглашение о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки. Кроме того, в пункте пропуска "Бачевск" на границе с РФ обнаружен нарушитель правил карантина, о чем были уведомлены сотрудники полиции.

В Госпогранслужбе проинформировали, что утром во вторник в пунктах пропуска очереди из путешествующих личным автотранспортом и пешеходов не зафиксировано.

Напомним:

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь исключительно автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. 

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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Граница, Карантин, ГПСУ, Эвакуация украинцев.
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