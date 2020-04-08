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В Украину вернулось еще 5 тысяч граждан

В Украину вернулось еще 5 тысяч граждан
09:43 Сегодня Телеграф ГПСУ Фото: ГПСУ

Новости Украины:За минувшие сутки, 7 апреля, в Украину вернулось 4,8 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 7 апреля, украинские пограничники осуществили 9,6 тыс. пропускных операций, в том числе оформили на въезд в страну более 4,8тыс. граждан Украины, сообщает в среду утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"7 апреля на въезд в Украину оформлено более 4,8тыс. наших соотечественников. Кроме того, вчера Украину покинули 3,8 тысячи человек, из них 1,5 тысячи иностранцев", - говорится в обнародованном сообщении.

Пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья более 5,8 тыс. человек, которые направлялись в Украину.

"По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено", - говорится в информации.

В Украину вернулись еще более шести тысяч граждан

Также за прошедшие сутки в пунктах пропуска были выявлены 7 нарушителей правил карантина: "Четверо нарушителей обнаружили в пункте пропуска "Краковец". Причем некоторые из них находились всего 1 сутки на самоизоляции. О выявленных правонарушениях сообщили сотрудникам полиции".

Напомним:

С 7 апреля государственную границу Украины можно будет пересечь исключительно автотранспортом и только в 19 пунктах пропуска. 

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.

29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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Граница, Карантин, ГПСУ, Эвакуация украинцев.
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