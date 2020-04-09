Карантин в Украине: оплатить коммуналку можно будет по телефону

Новости Украины:В Украине оплатить коммунальные услуги владельцы банковских счетов смогут по телефону.

Соответствующий проект инициировало Министерство социальной политики. Об этом во время презентации образовательного сериала "Оплата коммуналки онлайн. Оставайся дома", сказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"На сегодняшний день мы абсолютно четко понимаем, что далеко не всем будет доступна возможность оплатить коммунальные услуги через интернет. Исходя из того, что не у всех есть соответствующие приборы или смартфоны, или компьютерное оборудование. Поэтому вот, собственно, мы инициировали такой пилотный, возможно нестандартный подход и вот на прошлом заседании правительства было принято решение о том, что граждане, которые имеют банковские счета, имеют возможность, используя "горячие линии", обратиться в свой банк... и провести соответствующий платеж. Это также дистанционная форма, которая будет, на наш взгляд, более присуща пожилым людям", - сказал Виталий Музыченко.

Он отметил, что для этого нужно пройти процесс идентификации, чтобы работник банка был уверен, что это именно клиент звонит и хочет распоряжаться своими средствами. Тогда он, имея в руках платежку или расчетную книжку - от своего имени предоставляет информацию оператору и проводит платеж.

Как сообщалось, в период ограничительных мер в Киеве не будут отключать горячую воду для гидравлических испытаний.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве появился новый платеж в счетах на оплату ЖКХ. В счетах за март, которые киевляне получат в апреле, появится отдельная строка с взносами за обслуживание общедомовых счетчиков тепла и горячей воды. При этом стоимость обслуживания счетчиков исключили из основного тарифа.