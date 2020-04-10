Резников: Киев ждет от Москвы подтверждения об обмене пленными

Новости Украины:Алексей Резников заявил, что Украина ждет подтверждения от РФ об обмене пленными.

Украина ждет от России подтверждения об обмене удерживаемых лиц, который должен достояться до 17 апреля, заявляет вице- премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Принципиально в среду, я считаю, что мы договорились, прозвучала дата – не позднее 17 апреля, чтобы до Пасхи, что эти праздники наши люди могли встретить на подконтрольной Украине территории… Мы ожидаем окончательно подтверждения от российской стороны, точного количества и точних фамилий, которые они готовы включить в обмен", - сказал Резников в эфире телеканала "Украина-24" в пятницу вечером.

По его словам, Украина "каждый день ждет окончательного подтверждения, что представитель ОБСЕ (спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ - ИФ-У), госпожа Хайди Грау нам сообщит официально, что она получила такие письменные подтверждения".

"Но сегодня понятно, "всех на всех" не будет. Будет определенное количество людей, и я бы не хотел даже сейчас называть ни фамилии, ни цифры, потому что они меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно", - отметил Резников.