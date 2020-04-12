Скачать
Воскресенье, 12.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шмыгаль о новом главе Минэкоэнерго: Есть хорошие сильные кандидатуры
Шмыгаль о новом главе Минэкоэнерго: Есть хорошие сильные кандидатуры
Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
Выход из карантина 24 апреля: Ляшко назвал условия
Швед отрицает свое возвращения в УПЛ
Швед отрицает свое возвращения в УПЛ
iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода
iPhone SE и iPhone 12 Pro: названы новые даты выхода

Шмыгаль: Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких

Шмыгаль: Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких
14:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Шмыгаль поздравил католиков с Пасхой, но призвал их не посещать храмы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил католиков с Пасхой, но призвал их не посещать храмы

Текст поздравления обнародован на странице Шмыгаля в Facebook.

"Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Он символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", - отметил премьер.

Он напомнил, что этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа.

В то же время Шмыгаль заметил, что в этом году отметить Пасху так не удастся.

"Мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим", - написал глава правительства.

Он пожелал католикам уюта в доме, мира, благополучия и крепкого здоровья.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Коронавирус, Пасха, Денис Шмыгаль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вербное Воскресенье 2020: красивые поздравления
02 С наступающим Вербным воскресеньем 2020! Стихи и открытки
03 С Вербным воскресеньем: поздравления в стихах и открытках
04 Самый большой каменистый мир: ученые обнаружили странную экзопланету
05 Фанатам Toyota стоит ожидать новый компактный кроссовер: характеристика
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 12 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения Covid-19 в Украине и мире 12 апреля (Онлайн)
Оживление экономики Европы: Глава МИД Германии предлагает принять семилетнюю программу
Оживление экономики: Глава МИД Германии предложил программу
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 12 апреля
Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
Олег Винник рассказал о пасхальных традициях из своего детства
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь