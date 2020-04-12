Шмыгаль: Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил католиков с Пасхой, но призвал их не посещать храмы
Текст поздравления обнародован на странице Шмыгаля в Facebook.
"Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Он символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", - отметил премьер.
Он напомнил, что этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа.
В то же время Шмыгаль заметил, что в этом году отметить Пасху так не удастся.
"Мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим", - написал глава правительства.
Он пожелал католикам уюта в доме, мира, благополучия и крепкого здоровья.
Напомним:
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