Шмыгаль: Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких

Новости Украины:Шмыгаль поздравил католиков с Пасхой, но призвал их не посещать храмы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поздравил католиков с Пасхой, но призвал их не посещать храмы

Текст поздравления обнародован на странице Шмыгаля в Facebook.

"Праздник Воскресения Христова наполняет наши сердца несокрушимой верой в истинное добро, настоящую любовь и безграничную радость. Он символизирует переход от смерти к жизни и вселяет в нас надежду на душевное и физическое возрождение", - отметил премьер.

Он напомнил, что этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа.

В то же время Шмыгаль заметил, что в этом году отметить Пасху так не удастся.

"Мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим", - написал глава правительства.

Он пожелал католикам уюта в доме, мира, благополучия и крепкого здоровья.

Напомним: