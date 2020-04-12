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Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день

Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день
21:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины:У христиан восточного обряда наступает Страстная неделя, каждый день которой называется Великим, а также имеет свои правила и запреты.

Страстная седмица - последние шесть дней поста. Их верующие проводят по-особенному, старая сосредоточится на подготовке к празднику Пасхи. Каждый день святой недели называется Великим и посвящен событиям последних дней жизни Христа.  В это время люди ограничивают себя в привычных развлечениях, исключают из своего рациона мясо, рыбу и молочные продукты, активно готовятся к Пасхе и соблюдают народные приметы.

Первые приготовления к Пасхе начинались в Великий понедельник, который в этом году попадает на 13 апреля. Проводилась генеральная уборка, порой сочетающаяся с ремонтом. Чтобы в этот день очистить дом от негатива, принято избавляться от старых и сломанных вещей.

В это время действует множество правил и запретов.

ТОП три вещи, которые обязательно нужно сделать перед Пасхой в 2020 году

 Великий понедельник 2020 - что нельзя делать

  • Всю неделю нельзя развлекаться и веселиться;

  • Запрещено ссориться и вспоминать какие-либо обиды;

  • Нельзя посещать увеселительные мероприятия;

  • Стоит ограничить просмотр телевизора и использование интернета;

  • Нельзя нарушать Великий пост.

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Приметы на Великий понедельник 2020

Если в Великий понедельник погода будет солнечная, значит, летом урожай будет хорошим.

Молодожены, заключившие брак в Великий понедельник, проживут долго и счастливо.

Умывшись в понедельник святой водой, вы обеспечите себя здоровьем на весь год.

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История, Приметы, Праздники, Запреты, Праздники в апреле, Великий понедельник, Пасха 2020, Апрель 2020, Страстная седмица 2020, Великий понедельник 2020, Праздник 13 апреля.
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