Великий Понедельник 2020: что запрещено делать в этот день

Страстная седмица - последние шесть дней поста. Их верующие проводят по-особенному, старая сосредоточится на подготовке к празднику Пасхи. Каждый день святой недели называется Великим и посвящен событиям последних дней жизни Христа. В это время люди ограничивают себя в привычных развлечениях, исключают из своего рациона мясо, рыбу и молочные продукты, активно готовятся к Пасхе и соблюдают народные приметы.
Первые приготовления к Пасхе начинались в Великий понедельник, который в этом году попадает на 13 апреля. Проводилась генеральная уборка, порой сочетающаяся с ремонтом. Чтобы в этот день очистить дом от негатива, принято избавляться от старых и сломанных вещей.
В это время действует множество правил и запретов.
Великий понедельник 2020 - что нельзя делать
Всю неделю нельзя развлекаться и веселиться;
Запрещено ссориться и вспоминать какие-либо обиды;
Нельзя посещать увеселительные мероприятия;
Стоит ограничить просмотр телевизора и использование интернета;
Нельзя нарушать Великий пост.
Приметы на Великий понедельник 2020
Если в Великий понедельник погода будет солнечная, значит, летом урожай будет хорошим.
Молодожены, заключившие брак в Великий понедельник, проживут долго и счастливо.
Умывшись в понедельник святой водой, вы обеспечите себя здоровьем на весь год.