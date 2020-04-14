Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пасха на карантине: как будут проходить праздничные службы в Киевской области
Пасха на карантине: как будут проходить праздничные службы в Киевской области
Мировая пандемия: коронавирусом заболели уже более двух миллионов людей
Мировая пандемия: коронавирусом заболели уже более двух миллионов людей
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Гутцайт: Я сторонник системы приоритетных видов спорта
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента

Украина приглашена к участию в пилотных проектах по электронной подписи

Украина приглашена к участию в пилотных проектах по электронной подписи
06:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Украину пригласили в международные пилотные проекты по e-подписи.

Украину избрали среди стран Восточного партнерства ЕС для участия в пилотных проектах с использование электронной подписи.

Об этом в Telegram сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Украина избрана среди стран Восточного партнерства ЕС и приглашена к участию в пилотных проектах по электронной подписи. Отбор проводился на основе оценки адаптации украинского законодательства и технической реализации требований в сфере электронных доверительных услуг", - говорится в сообщении.

В министерстве пояснили, что цель проекта – достичь технического трансграничной интероперабельности квалифицированных электронных подписей. Это предоставит возможность подписывать с помощью электронной подписи соглашения и другие документы с иностранными компаниями.

В частности, Украина будет тестировать е-подписи на реальных примерах применения в Эстонии и Молдове.

Читайте также: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Восточное Партнерство, Цифровая подпись, Минцифры.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
02 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
03 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
04 Пожары в Чернобыле: в ГАЗО предупреждают о критической ситуации (Фото)
05 На Донбассе - новый случай инфицирования COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко: Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома
Ляшко призвал отпраздновать Пасху дома
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
Коронавирус в мире: за рубежом умерли еще шесть украинцев
Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой
Рецепт дня: Селедочный салат с сырной заправкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь