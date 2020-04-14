Украина приглашена к участию в пилотных проектах по электронной подписи

Украину избрали среди стран Восточного партнерства ЕС для участия в пилотных проектах с использование электронной подписи.
Об этом в Telegram сообщает Министерство цифровой трансформации.
"Украина избрана среди стран Восточного партнерства ЕС и приглашена к участию в пилотных проектах по электронной подписи. Отбор проводился на основе оценки адаптации украинского законодательства и технической реализации требований в сфере электронных доверительных услуг", - говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что цель проекта – достичь технического трансграничной интероперабельности квалифицированных электронных подписей. Это предоставит возможность подписывать с помощью электронной подписи соглашения и другие документы с иностранными компаниями.
В частности, Украина будет тестировать е-подписи на реальных примерах применения в Эстонии и Молдове.
Читайте также:
Государственный центр занятости облегчил процедуру подачи документов в центры занятости.
Льготный период оплаты за коммунальные услуги в столице продлится до окончания действия ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса.
Возможности поставок в украинские больницы аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства обсудили на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.