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Сколько украинцев поддерживают продление карантина

Сколько украинцев поддерживают продление карантина
11:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:70% украинцев поддерживают возможное продление карантина до июня в случае обострения ситуации с коронавирусом.

В Украине 70% граждан выступают за возможное продление карантина до июня в случае обострения ситуации с коронавирусом, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 10 по 12 апреля.

Согласно данным исследования, почти 70% украинцев считают введеный карантин эффективным, четверть - дают противоположные оценки. Столько же (70%) поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года, а 23% - против этого. Последних больше среди жителей юга, бедных респондентов, сторонников партий Шария, "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Батькивщина".

В то же время среди тех граждан, кто имел работу до введения карантина, 40% отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 23% - работают дистанционно, 11% - ушли в отпуск, 18% - находятся в отпуске по собственному желанию и 8% - потеряли работу.

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При этом 55% опрошенных отметили, что их сбережений, при условии прекращения получения доходов, хватит меньше чем на месяц, 17% отметили, что им хватит сбережений на срок до 2-х месяцев, 8% - до 3-х месяцев. 9% - до полугода и более. В то же время, 82% заявили, что начали экономить средства во время карантина, 16% - отметили, что не делают этого. Последних больше среди мужчин и более обеспеченных граждан.

Так, относительное большинство (37%) заявили, что в случае потери источника дохода, скорее всего будут искать работу или подработку, 15% будут пытаться занять у близких и родных, 10% отметили, что выйдут на акции протеста, или бунты, 4% - готовы взять заем в финансовых учреждениях. 14% - дали другие ответы, 16% заявили, что у них не может возникнуть ситуации потери доходов, 13% - затруднились отметить, как действовать в такой ситуации.

Согласно исследованию, 55% опрошенных считают реагирование президента Украины Владимира Зеленского на угрозу коронавируса в стране эффективным, 31% - противоположного мнения. Относительно Министерства здравоохранения, то 41% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 44% - неэффективными. По Министерству внутренних дел, то 39% считают действия этого института эффективными, 35% - неэффективными, 25% - не смогли оценить. По поводу эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля, 43% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. 28% - оценили его действия как эффективные, 29% - как неэффективные.

Отмечается, что за последние две недели оценки эффективности действий относительно реакции на угрозу коронавируса президента не изменились, а Минздрава и МВД - выросли.

Более половины опрошенных заявили, что ограничили выход из дома в связи с карантином, треть отметили, что соблюдают частичные ограничения. Лишь каждый десятый отметил, что не придерживается карантина. За последние две недели показатели не изменились, чаще о полном самоограничении отмечали жители запада и центра, женщины и представители старшей возрастной группы.

Однако, несмотря на карантин, 19% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 29% - один раз в день. В то же время 42% заявили, что выходят только раз в несколько дней, 10% - вообще стараются не выходить. Чаще о высоком уровне ограничений выхода из дома отмечали женщины, старшие и самые бедные опрошенные.

Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19

Кроме того, 54% респондентов положительно оценивают проект дистанционного образования, инициированный президентом для учеников школ на время карантина, 17% - дают нейтральные оценки, 16% - отрицательные, 9% ничего об этом не знают, 4% - затруднились ответить.

Также с 75% до 55% за последние две недели уменьшилось количество тех, кто выступает за введение штрафов за нарушение условий карантина. Жесткие меры к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25% опрошенных.

В целом 51% опрошенных считают, что экономическое положение их семьи ухудшилось за последние полгода, 42% - считают, что оно не изменилось, 6% - увидели улучшения. Говоря об экономических перспективах страны в ближайшие полгода, 68% считают, что ситуация ухудшится, 13% - не изменится, 9% - предусматривают улучшение.

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61% украинцев считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными, 17% утверждают, что они слишком мягкие, 15% убеждены, что меры слишком жесткие. За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%).

В ходе исследования было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Опрос проводился методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

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Эпидемия, Опрос, Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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