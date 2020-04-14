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Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
Коронавирус в Украине - за сутки 270 новых случаев COVID-19
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Карта коронавируса в Украине и мире 14 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)

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Карта коронавируса в Украине и мире 14 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
10:21 Сегодня Телеграф Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Новости Украины:Интерактивная карта с последними данными о распространении коронавируса Covid-19 в Украине и мире.

 

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 14 апреля в Украине лабораторно подтвердили 3372 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировали 270 новых случаев, в том числе у 64 медработников.

Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения.

От коронавируса вылечились 119 человек (+22 за сутки), умерли 98 человек (+5 за сутки).

Заражение коронавирусом по областям Украины на 14.04.2020

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине было 3 тыс. 102 лабораторно подтвержденных случая Covid-19, количество выздоровевших пациентов (97) превысило количество летальных случаев (93). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 5, количество случаев выздоровления – на 22.

Как уточняют в ЦОЗ, среди умерших в результате осложнений 98 человек 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

На амбулаторном лечении находятся 1907 пациентов. Всего госпитализированы 1248 человек, из них 52 ребенка.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро вторника общее число зафиксированных в мире случаев COVID-19 составляет свыше 1,92 миллиона, включая почти 120 тысяч смертельных и 451 884 пациента, которые уже вылечились.

В тройке лидеров по количеству заражений сейчас находятся США (587 173 случаев), Испания (171 099) и Италия (159 516).

А вот Китай, где в декабре 2019 года произошла первая вспышка этой болезни, сейчас находится аж на 6 месте - китайские власти уже ранее заявили о победе над коронавирусом.

На данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 210.

Заражение коронавирусом по разным странам на 14.04.2020

Сведения по странам обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

Более 452 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 119 тыс.

Из них значительная часть приходится на США (22 115), Италию (19 899) и Испанию (17 209).

На данный момент на планете свыше 1,35 миллиона активных случаев заболевания COVID-19, из них примерно 4% — люди в тяжелом и критическом состоянии.

Как сообщалось, по состоянию на 13 апреля мире зафиксировано 1 млн 853 тыс. 593 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, число жертв достигло 114 тыс. 270.

Фото: worldometers.info/coronavirus/

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