Значительное похолодание: в Украине прогнозируют дожди с мокрым снегом

В ближайшие сутки, 15 апреля, холодный воздух с севера Европы охватит всю территорию Украины, атмосферный фронт обусловит осадки, сообщает Укргидрометцентр.
В восточных, ночью также в центральных и южных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков, лишь днем в северо-западных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный, ночью в юго-восточной части, днем в Украине порывы 15-20 м/с.
Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла, днем 6-11° тепла, на крайнем юге до 15°.
В Киеве - без осадков; ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 апреля самая высокая температура днем была 24,2° в 2018г., самая низкая ночью -4,2° в 1928г.
Прогноз погоды на 15 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке.
Ближайшей ночью осадки следует ожидать в восточных и южных областях. Днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди. Днем теплее всего будет на Закарпатье – от +12 до +14 градусов тепла, самую холодную погоду обещают на Черниговщине – +7... +9 градусов. Диденко предупреждает, что повсюду в Украине направление ветра – с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений.
Ночью синоптики обещают резкое снижение температуры в западных, северных областях и в большинстве центральных областей – от -1 до -3 градусов мороза.
В Киеве днем будет солнечно, но не слишком тепло – +7... +9 градусов. Ночью – 0… -2 градуса мороза.
Прогноз погоды на среду, 15 апреля, в городах Украины:
В четверг, 16 апреля, ночью в северных, днем в северо-восточных областях Украины небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.
В Киеве в четверг ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.
Прогноз погоды на 16 апреля, фото: meteo.gov.ua
Согласно прогнозу, 17 апреля ночью в восточных, днем в западных и северных областях небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.
Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем 16 апреля в Украине, 17 апреля в юго-восточной части порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; 17 апреля на юге страны ночью 5-10° тепла, днем 15-20°.
В столичном регионе днем 17 апреля небольшой дождь, в остальное время - без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 17 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла.
Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua
В Украине 18 апреля ожидается ночью в северных, центральных и восточных областях, днем в северо-восточной части небольшой, местами умеренный дождь (ночью в северных областях - с мокрым снегом), на остальной территории без осадков; температура ночью в западных (кроме Закарпатья), северных и большинстве центральных областей 1-6° тепла, днем 8-14°, на остальной территории ночью 3-9° тепла, днем 12-18°.
Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua
19 апреля в южной части, ночью и на Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в центральных и восточных областях дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 8-14°; на Закарпатье и Одесской области ночью 3-9° тепла, днем 12-17°.
На Киевщине в выходные осадки не прогнозируются, лишь ночью 18 апреля небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.
Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.
"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.
По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году пройдет онлайн.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине летом.