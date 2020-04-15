Значительное похолодание: в Украине прогнозируют дожди с мокрым снегом

Новости Украины:Дождь, местами с мокрым снегом, ожидается на значительной территории Украины в ближайшие дни.

В ближайшие сутки, 15 апреля, холодный воздух с севера Европы охватит всю территорию Украины, атмосферный фронт обусловит осадки, сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, ночью также в центральных и южных областях дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков, лишь днем в северо-западных областях небольшой дождь. Ветер северо-западный, ночью в юго-восточной части, днем в Украине порывы 15-20 м/с.

Ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях заморозки в воздухе 0-5°, на остальной территории температура 1-6° тепла, днем 6-11° тепла, на крайнем юге до 15°.

В Киеве - без осадков; ночью заморозки 0-2°, температура днем 7-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 15 апреля самая высокая температура днем была 24,2° в 2018г., самая низкая ночью -4,2° в 1928г.

Прогноз погоды на 15 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Атмосферный холодный фронт, который принес резкое понижение температуры воздуха, дожди и снег, сдвинется на восток, сообщила Наталья Диденко в фейсбуке.

Ближайшей ночью осадки следует ожидать в восточных и южных областях. Днем в большинстве областей Украины будет сухо, лишь в восточной части задержатся дожди. Днем теплее всего будет на Закарпатье – от +12 до +14 градусов тепла, самую холодную погоду обещают на Черниговщине – +7... +9 градусов. Диденко предупреждает, что повсюду в Украине направление ветра – с северо-запада, еще и с порывами до штормовых значений.

Ночью синоптики обещают резкое снижение температуры в западных, северных областях и в большинстве центральных областей – от -1 до -3 градусов мороза.

В Киеве днем будет солнечно, но не слишком тепло – +7... +9 градусов. Ночью – 0… -2 градуса мороза.

Прогноз погоды на среду, 15 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +12... +14

Львов – +8... +10

Ивано-Франковск – +8... +10

Тернополь – +8... +10

Черновцы – +8... +10

Хмельницкий – +8... +10

Луцк – +7... +9

Ровно – +7... +9

Житомир – +7... +9

Винница – +8... +10

Одесса – +12... +14

Николаев – +12... +14

Херсон – +12... +14

Симферополь – +11... +13

Кропивницкий – +9... +11

Черкассы – +8... +10

Чернигов – +7... +9

Сумы – +8... +10

Полтава – +7... +9

Днепр – +10... +12

Запорожье – +10... +12

Донецк – +8... +10

Луганск – +8... +10

Харьков – +8... +10

Киев – +7... +9

В четверг, 16 апреля, ночью в северных, днем в северо-восточных областях Украины небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла.

В Киеве в четверг ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 16 апреля, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, 17 апреля ночью в восточных, днем в западных и северных областях небольшой дождь, на остальной территории - без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем 16 апреля в Украине, 17 апреля в юго-восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, 16 апреля в восточных, 17 апреля в северных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 10-15° тепла; 17 апреля на юге страны ночью 5-10° тепла, днем 15-20°.

В столичном регионе днем 17 апреля небольшой дождь, в остальное время - без осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, 17 апреля на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 10-15° тепла.

Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

В Украине 18 апреля ожидается ночью в северных, центральных и восточных областях, днем в северо-восточной части небольшой, местами умеренный дождь (ночью в северных областях - с мокрым снегом), на остальной территории без осадков; температура ночью в западных (кроме Закарпатья), северных и большинстве центральных областей 1-6° тепла, днем 8-14°, на остальной территории ночью 3-9° тепла, днем 12-18°.

Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

19 апреля в южной части, ночью и на Закарпатье, Прикарпатье, днем местами и в центральных и восточных областях дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 8-14°; на Закарпатье и Одесской области ночью 3-9° тепла, днем 12-17°.

На Киевщине в выходные осадки не прогнозируются, лишь ночью 18 апреля небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году пройдет онлайн.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач рассказал, какой будет погода в Украине летом.