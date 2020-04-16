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Экс-офицер Нацразведки США: С позиции Москвы, война с Украиной - это не выбор, а необходимость

Экс-офицер Нацразведки США: С позиции Москвы, война с Украиной - это не выбор, а необходимость
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Американский эксперт считает, что даже пандемия не остановит агрессию Путина.

Глобальная эпидемия коронавируса не заставит президента РФ Владимира Путина прекратить акты военной агрессии в мире, в частности против Украины.

Такое мнение выразил бывший офицер Национальной разведки США и эксперт Фонда Карнеги за международный мир Юджин Румер.

"Даже если негативное экономическое влияние от пандемии будет углубляться, Путин вряд ли свернет свои интервенции за рубежом", - убежден он.

По словам Румера, было бы соблазнительно считать, что пандемия коронавируса приведет к исчезновению напряженности в отношениях между Россией и Западом. Хотя, заметил он, такие прогнозы имеют логические основания. Это, в частности, падение цен на нефть, уменьшение российского экспорта, общемировая рецессия, значительно уменьшающая возможности РФ для продолжения нынешней внешней политики, включая военное вмешательство в Украине и Сирии.

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Однако Румер не соглашается с такими оценками, подчеркивая, что они основываются на непонимании истинных мотивов российской внешней политики.

"С позиции Москвы война с Украиной – или за Украину – это не выбор, а необходимость", - подчеркнул американский аналитик.

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Он напомнил, что на протяжении веков Украина была неотделимой частью имперских российских, а затем советских интересов. И это не позволяет Москве допустить, чтобы Украина вышла из российской орбиты и присоединилась к Западу.

По убеждению эксперта, окончание Путиным войны против Украины в обмен на отмену западных санкций станет для него унизительным поражением.

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В то же время Румер не исключил, что в нынешних сложных обстоятельствах Кремль может ограничить свои военные операции, в частности в Сирии, и будет активнее применять не регулярные вооруженные силы, а частные армии.

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Россия, Донбасс, Владимир Путин, Оккупированный Крым, Юджин Румер.
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