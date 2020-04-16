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Применеие лекарств при COVID-19: Минздрав запустил сайт

Применеие лекарств при COVID-19: Минздрав запустил сайт
15:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Минздрав Украины запустили спецресурс о применении лекарств при коронавирусе.

Государственный экспертный центр Минздрав запустил информационный ресурс - covid19.dec.gov.ua о применении лекарств при COVID-19.

Об этом говорится в Прессрелизы Государственного экспертного центра.

"Из-за распространения коронавирусной инфекции все страны имеют одинаковый вызов: нехватка доказательной базы, результатов длительных клинических испытаний лекарств, применяемых при лечении COVID-19. Наши эксперты оперативно собирают и анализируют те данные, которые мы можем получить на сегодняшний день: из реальной врачебной практики различных стран, научных статей, рекомендаций органов здравоохранения, промежуточных выводов исследований. Это огромный массив информации, который эксперты ГЭЦ прорабатывают и предоставляют в Минздрав для использования в противодействии COVID 19", - отметила директор Государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко. 

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По ее словам, эти данные важны также для врачей и пациентов: нужно иметь надежный источник достоверной информации о лекарствах, которое мы создали и регулярно наполняем обновленной информацией.

Сейчас информационный ресурс состоит из пяти разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на иммунный ответ, и лекарства, которые применяются для неинфекционных заболеваний при COVID-19.

Информацию будут оперативно дополнять и обновлять новыми данными и результатами исследований, которые будут появляться.

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Информационный ресурс covid19.dec.gov.ua призывает принимать все препараты, кроме антисептиков, после (телефонной) консультации с вашим семейным врачом и по его назначению. 

Проект создан с целью распространения достоверной и экспертной информации, систематизированной экспертами Государственного экспертного центра Минздрав на основе данных ВОЗ и официальных государственных учреждений, включая регуляторные учреждения лекарственных средств разных стран мира (ежедневно обрабатывается информация из более 50 стран мира, страдающих от COVID- 19). 

Государственный экспертный центр Минздрав - уполномоченная Министерством здравоохранения Украины специализированная экспертная организация в сфере доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств. Государственный экспертный центр Минздрав также является главной организацией в сфере фармаконадзора, стандартизации медицинской помощи и медицинского, в том числе фармацевтического, обслуживания.

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире. 

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19.  Из них 116 летальных186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.

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Украина, Минздрав, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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