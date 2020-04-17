В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху

Новости Украины:В ближайшие ночи в Украине будет еще холодно, но осадков в основном не ожидается.

Ближайшая ночь еще будет холодной, днем ветер ослабеет, воздух прогреется, осадков не ожидается – такую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает в четверг Укргидрометцентр.

В пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19 ° тепла, на юге и Закарпатье до 22°; в северной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 апреля самая высокая температура днем была 25,2 в 1956г., самая низкая ночью -5,3 в 1929г.

Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Погода в Украине в пятницу, 17 апреля, будет теплой и солнечной. Осадков не предвидится. На Востоке возможен порывистый ветер.

Теплее всего будет на Юге Украины и на Закарпатье. В этих регионах столбики термометра поднимутся до +19 ... +21 градуса.

В то же время север Украины будет страдать от снижения температуры до +10 ... +12 градусов.

"17-го апреля континентальная часть Европы будет принадлежать теплой воздушной массе",– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пятница будет свежей, в течение дня +11 ... +13 градусов, без осадков. Только во второй половине дня или вечером увеличится облачность.

Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +19…+21

Львов – +14…+16

Ивано-Франковск – +16…+18

Тернополь – +14…+16

Черновцы – +16…+18

Хмельницкий – +15…+17

Луцк – +14…+16

Ровне – +14…+16

Житомир – +12…+14

Винница – +15…+17

Одесса – +17…+19

Николаев – +19…+21

Херсон – +17…+19

Симферополь – +15…+17

Кропивницкий – +15…+17

Черкассы – +14…+16

Чернигов – +11…+13

Сумы – +10…+12

Полтава – +13…+15

Днепр – +15...+17

Запорожье – +18…+20

Донецк – +15…+17

Луганск – +14…+16

Харьков – +13…+15

Киев – +12…+14

На субботу, 18 апреля, синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в южных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в северных, Волынской, Ровенской областях и в воздухе заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, на юге и Закарпатье до 16°.

В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0-2°, днем температура 10-12° тепла.

Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

19 апреля, на Пасху, в Украине ночью без осадков, днем в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 8-14° тепла, в южной части и на Закарпатье 12-17°.

В воскресенье, 19 апреля, в столице без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 8-13° тепла.

Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

20 апреля прогнозируются небольшие и умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом (ночью в большинстве западных областей без осадков); температура ночью 1-6° тепла, на западе в воздухе заморозки 0-5°, днем 6-12° тепла; на юге ночью 3-8° тепла, днем 9-15°.

20 апреля ожидается небольшой дождь в Киеве; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году пройдет онлайн.