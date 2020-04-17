В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху

Ближайшая ночь еще будет холодной, днем ветер ослабеет, воздух прогреется, осадков не ожидается – такую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает в четверг Укргидрометцентр.
В пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19 ° тепла, на юге и Закарпатье до 22°; в северной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла.
В Киеве - без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 апреля самая высокая температура днем была 25,2 в 1956г., самая низкая ночью -5,3 в 1929г.
Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды от Натальи Диденко
Погода в Украине в пятницу, 17 апреля, будет теплой и солнечной. Осадков не предвидится. На Востоке возможен порывистый ветер.
Теплее всего будет на Юге Украины и на Закарпатье. В этих регионах столбики термометра поднимутся до +19 ... +21 градуса.
В то же время север Украины будет страдать от снижения температуры до +10 ... +12 градусов.
"17-го апреля континентальная часть Европы будет принадлежать теплой воздушной массе",– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве пятница будет свежей, в течение дня +11 ... +13 градусов, без осадков. Только во второй половине дня или вечером увеличится облачность.
Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, в городах Украины:
На субботу, 18 апреля, синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в южных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в северных, Волынской, Ровенской областях и в воздухе заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, на юге и Закарпатье до 16°.
В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0-2°, днем температура 10-12° тепла.
Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua
19 апреля, на Пасху, в Украине ночью без осадков, днем в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 8-14° тепла, в южной части и на Закарпатье 12-17°.
В воскресенье, 19 апреля, в столице без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 8-13° тепла.
Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua
20 апреля прогнозируются небольшие и умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом (ночью в большинстве западных областей без осадков); температура ночью 1-6° тепла, на западе в воздухе заморозки 0-5°, днем 6-12° тепла; на юге ночью 3-8° тепла, днем 9-15°.
20 апреля ожидается небольшой дождь в Киеве; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.
Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.
"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.
По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году пройдет онлайн.