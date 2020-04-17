Скачать
Пятница, 17.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 16 апреля: Карантин в Украине, законопроект о местном управлении и "Поступление 2020"
Итоги дня 16 апреля: Карантин в Украине, законопроект о местном управлении и "Поступление 2020"
Пандемия: количество заражений COVID-19 в мире продолжает расти
Пандемия: количество заражений COVID-19 в мире продолжает расти
МЮ нацелился на экс-звезду Реала
МЮ нацелился на экс-звезду Реала
Иосиф Песнопевец: приметы и обряды на 17 апреля
Иосиф Песнопевец: приметы и обряды на 17 апреля

В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху

Смотрите фото (6)
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
08:13 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В ближайшие ночи в Украине будет еще холодно, но осадков в основном не ожидается.

Ближайшая ночь еще будет холодной, днем ветер ослабеет, воздух прогреется, осадков не ожидается – такую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает в четверг Укргидрометцентр.

В пятницу, 17 апреля, в Украине без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19 ° тепла, на юге и Закарпатье до 22°; в северной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, днем 9-14° тепла.

В Киеве - без осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 12-14°.

Необычное для города явление: Укргидрометцентр назвал причины пылевой бури в Киеве

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 17 апреля самая высокая температура днем была 25,2 в 1956г., самая низкая ночью -5,3 в 1929г.

Прогноз погоды на 17 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Натальи Диденко 

Погода в Украине в пятницу, 17 апреля, будет теплой и солнечной. Осадков не предвидится. На Востоке возможен порывистый ветер.

Теплее всего будет на Юге Украины и на Закарпатье. В этих регионах столбики термометра поднимутся до +19 ... +21 градуса.

В то же время север Украины будет страдать от снижения температуры до +10 ... +12 градусов.

"17-го апреля континентальная часть Европы будет принадлежать теплой воздушной массе",– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве пятница будет свежей, в течение дня +11 ... +13 градусов, без осадков. Только во второй половине дня или вечером увеличится облачность.

Прогноз погоды на пятницу, 17 апреля, в городах Украины:

  • Ужгород – +19…+21
  • Львов – +14…+16
  • Ивано-Франковск – +16…+18
  • Тернополь – +14…+16
  • Черновцы – +16…+18
  • Хмельницкий – +15…+17
  • Луцк – +14…+16
  • Ровне – +14…+16
  • Житомир – +12…+14
  • Винница – +15…+17
  • Одесса – +17…+19
  • Николаев – +19…+21
  • Херсон – +17…+19
  • Симферополь – +15…+17
  • Кропивницкий – +15…+17
  • Черкассы – +14…+16
  • Чернигов – +11…+13
  • Сумы – +10…+12
  • Полтава – +13…+15
  • Днепр – +15...+17
  • Запорожье – +18…+20
  • Донецк – +15…+17
  • Луганск – +14…+16
  • Харьков – +13…+15
  • Киев – +12…+14

На субботу, 18 апреля, синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь ночью в южных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в северных, Волынской, Ровенской областях и в воздухе заморозки 0-5°; днем 8-13° тепла, на юге и Закарпатье до 16°.

В Киеве 18 апреля без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью в воздухе заморозки 0-2°, днем температура 10-12° тепла.

Прогноз погоды на 18 апреля, фото: meteo.gov.ua

19 апреля, на Пасху, в Украине ночью без осадков, днем в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье небольшой дождь, на остальной территории без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 8-14° тепла, в южной части и на Закарпатье 12-17°.

В воскресенье, 19 апреля, в столице без осадков; температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 8-13° тепла.

 

Прогноз погоды на 19 апреля, фото: meteo.gov.ua

20 апреля прогнозируются небольшие и умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом (ночью в большинстве западных областей без осадков); температура ночью 1-6° тепла, на западе в воздухе заморозки 0-5°, днем 6-12° тепла; на юге ночью 3-8° тепла, днем 9-15°.

20 апреля ожидается небольшой дождь в Киеве; температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

 

Прогноз погоды на 20 апреля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 апреля, фото: meteo.gov.ua

Синоптик дал прогноз на лето: какой месяц будет самым жарким

Напомним, синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на весну и рассказал, когда в Украину придет настоящее тепло.

"В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло", - рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень "мокрого" марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году пройдет онлайн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Синоптики, Потепление, Весна, Апрель, Прогноз погоды, Чистый четверг, Погода на Пасху.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
02 Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
03 Молитвы на Страстную пятницу 17 апреля
04 В Кабмине уволили госсекретаря Мининфраструктуры
05 "Будем принимать некоторые решения": Ляшко без предупреждения наведался в больницы Киевской области
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гутерриш приветствовал обмен пленными на Донбассе
Гутерриш приветствовал обмен пленными на Донбассе
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
В Украину идет потепление: какой будет погода на Пасху
Ночные заморозки в апреле: что будет с урожаем в Украине
Ночные заморозки в апреле: что будет с урожаем в Украине
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Страстная пятница 2020: что категорически нельзя делать
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь