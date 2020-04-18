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Правопорядок во время Пасхальных праздников будут обеспечивать 1,7 тыс правоохранителей

Правопорядок во время Пасхальных праздников будут обеспечивать 1,7 тыс правоохранителей
23:25 Сб, 18 Апрель 2020 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Более 1,7 тыс. правоохранителей заступят на охрану общественного порядка во время Пасхальных праздников.

Правопорядок и соблюдение карантина во время Пасхальных праздников обеспечат более 1,7 тыс. правоохранителей, которые обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщили в Нацполиции Украины.

"В праздничные пасхальные дни богослужения пройдут в 710 церквях и храмах. Для контроля соблюдения условий карантина по недопущению распространения коронавируса и правопорядка привлечено почти более 1,7 тыс. правоохранителей, из которых 1,6 тыс. - это работники полиции и более сотни военнослужащих Национальной гвардии Украины", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук.

Руководство полиции определило наиболее эффективную расстановку сил и средств для обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

В состав групп правоохранителей вошли работники аппарата Главного управления полиции, структурных и территориальных подразделений полиции, Управление патрульной полиции и полиция охраны, бойцы полка полиции особого назначения и "Миротворцы", военнослужащие Национальной гвардии Украины. Помогают им представители органов местного самоуправления.

"Перед тем, как заступить на охрану общественного порядка на время проведения церковных служений, работники полиции прошли соответствующий инструктаж", – отметили в ведомстве.

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Также в полиции подчеркнули, что главная задача правоохранителей - обеспечить безопасность и общественный порядок, профилактическая работа среди населения по недопущению распространения корона вируса, предотвратить скопление верующих в храмах и вблизи них, предупредить возможные нарушения условий карантина.

"Весь задействованный на мероприятия личный состав обеспечен необходимыми медицинскими средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами", – добавили в пресс-службе ведомства.

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Полиция, Праздники, Выходные, Пасха, Нацполиция.
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